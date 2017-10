El presidente de Honduras pide a las empresas privadas que ayuden a la Selección

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, le solicitó a las empresas privadas que apoyen económicamente al seleccionado hondureño de fútbol que jugará con Australia un repechaje clasificatorio para la Copa del Mundo de 2018, informó hoy la prensa local.

"Quiero pedirles a las grandes empresas que apoyemos a la Selección Nacional para poderlos habilitar con los recursos necesarios y que en ese corto tiempo de moverse de aquí a Australia podamos tener la capacidad de una logística de primera que nos permita llevar a nuestros muchachos con suficiente tiempo de anticipación para prepararse”, dijo el presidente.

El primer mandatario firmó un convenio de cooperación con la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth) y tras ese acto dijo que "ahora más que nunca tenemos que apoyar a la Selección. El fútbol le ha dado mucho a muchas empresas de aquí y no es justo que solo ordeñemos la vaca y no la alimentemos”, según publicó el diario La Tribuna.

Hernández advirtió también que en caso de no concretarse el apoyo, mencionará los nombres de las empresas que no apuntalar al seleccionado.

"No es justo que en este momento olvidemos de todo lo que le ha generado el fútbol de la Selección Nacional a estas empresas. No quiero mencionarlas por nombre, pero si me toca lo voy a mencionar; así que, directivos, si me toca ir a visitar con la dirigencia del fútbol a las empresas lo haré”, afirmó Hernández.

Honduras jugara este repechaje luego de haber finalizado en el cuarto puerto del hexagonal final de la eliminatoria de la Concacaf para Rusia 2018, detrás de México, Costa Rica y Panamá, mientras que Australia finalizó tercero en el Grupo 2 de la fase final de Asia y ganó el derecho a esta instancia al vencer a Siria, el tercero del Grupo 1.

Honduras por ahora sólo jugó tres copas del mundo: En España 1982, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y en todas quedó afuera en primera ronda.