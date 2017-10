Cambiemos y la mayoría de los candidatos cancelan sus actos de campaña

El oficialismo suspendió la presentación que esta tarde realizaría en Gonnet y daría por finalizada la campaña en todo el país

Cambiemos resolvió levantar los actos de cierre previstos para hoy y mañana en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba "por respeto y sensibilidad" ante el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut, a pocos metros de donde fue visto por última vez Santiago Maldonado, confirmaron fuentes partidarias.

El oficialismo tenía previsto realizar hoy un acto en Gonnet y mañana en la localidad de Lanús, al igual que una presentación del presidente Mauricio Macri en Córdoba.

La misma decisión tomó la mayoría de los candidatos para las elecciones del domingo próximo, como Cristina Kirchner, Elisa Carrió, Sergio Massa, Florencio Randazzo y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), según contaron fuentes de esos distintos sectores.

Según se pudo saber, quedó en suspenso la actividad que la ex presidenta Cristina Kirchner, candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, tenía prevista para hoy, a las 17hs. en el Parque Industrial de Almirante Brown.

Sergio Massa también puso en stand by los actos que tenía previstos para hoy, señalaron allegados al diputado nacional y candidato a senador nacional.

Ante el hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, Florencio Randazzo, suspendió una recorrida por La Plata que tenía prevista para hoy y sólo tendrá apariciones en medios de prensa, afirmaron allegados al candidato a senador por Cumplir.

En tanto, la candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del frente Vamos Juntos, Elisa Carrió, suspendió todos los encuentros con la prensa que tenía programados antes del viernes, día del inicio de la veda electoral, según confirmaron fuentes de ese espacio político.

La actual diputada y líder de la Coalición Cívica tenía pautadas tres o cuatro entrevistas con distintos medios, antes de las elecciones del domingo en las que buscará ratificar el 50,13% de los votos que obtuvo en las primarias.

Anoche, en declaraciones a la prensa, Carrió dijo sentirse "consternada" ante la aparición del cuerpo, "sea o no" de Maldonado. De todas formas, aclaró que "no" se arrepentía de haber especulado con la posibilidad de que el joven desaparecido en Esquel desde el 1º de agosto pudiera estar en Chile, tal como había afirmado días atrás. "Yo esperaba que Santiago estuviera con vida en Chile. Hubiera sido una alegría, y si llegara a no estar con vida, yo quiero toda la verdad, y esta verdad no involucra sólo al Estado", afirmó.

El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) levantó sus actividades de campaña de la jornada y convoca a una marcha en Plaza de Mayo, prevista para esta tarde.