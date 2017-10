Una gimnasta de Barcelona '92 confesó que fue abusada sexualmente por un compañero de equipo

La ucraniana Tatiana Gutsu se armó de valor y decididó denunciar por Facebook que fue violada cuando tenía 15 años por quien fue la gran estrella de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92, el ganador de seis medallas de oro Vitaly Scherbo.

Tuvieron que pasar 27 largos años para que Gutsu contara lo que ocurrió en 1991, cuando ella tenía 15 años y Scherbo 19. Además, denunció que tanto su compañera Tatiana Toropova y su colega Rustam Sharipov no la ayudaron y encubrieron la situación.

Tatiana Gutsu, actualmente tiene 41 años y enseña gimnasia en los Estados Unidos, en su propia escuela en Nueva Orleans.Fue compañera de Scherbo en el equipo de la antigua Unión Soviética. Gutsu fue campeona olímpica en los Juegos de Barcelona en el concurso individual y por equipos, se colgó la medalla de plata en asimétricas y la de bronce en ejercicios de suelo. Se retiró poco después y se nacionalizó estadounidense en 2003.

Scherbo, por su parte, ganó seis medallas de oro en una sola cita olímpica, en 1992, algo que solamente los nadadores Michael Phelps y Mark Spitz han logrado superar. Actualmente también vive en los Estados Unidos, donde dirige una academia de gimnasia en Las Vegas.

La denuncia de Gutsu en cuestión fue la siguiente:

"Esta soy yo siendo valiente tras 27 años.

Tatyana Toropova, quien pensé que era mi amiga y mi compañera de equipo en el Equipo Nacional de la URRS, gracias por no ser valiente por mí cuando más necesité que me defendieras, a mí y a los derechos de las mujeres en un acto tan horrífico. No significa no. Estabas ahí, escuchaste todo, nunca me defendiste...

Rustam Sharipov, gracias por ser un gran cuerpo para tu amigo y no protegerme cuando era una ñiña de 15 años.

Quién me violó en Stuttgart, Alemania DTB (Federación Gimnástica Alemana) en 1991. Vitaly Sherbo. Un monstruo que me mantuvo en mi propia prisión con miedo durante tantos años. Sé que intentarás desligarte pero mis detalles son mucho más fuertes que los tuyos.

Ahora soy más fuerte que nunca, no vas a poder silenciarme nunca más.

Esta es mi historia de Cenicienta. Sobreviví a vos y voy a ayudar a cualquiera ahí fuera que tenga miedo y voy a intentar ganar confianza para ayudar a los demás".