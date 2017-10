Liberaron al docente universitario acusado de tirar huevos a Macri

El profesor universitario Aníbal Prina, acusado de haberle arrojado huevos al presidente Mauricio Macri durante su visita a La Pampa, fue liberado hoy por decisión del juez Facundo Cubas.

La medida fue dispuesta luego de que su abogado defensor, Marcelo Mangas, presentara ayer el pedido de excarcelación, ante lo que considera "la falta de pruebas concretas que lo acusaban de ser el agresor a la comitiva presidencial".

Prina, de 60 años y militante del Frente Peronista Barrial, fue detenido luego de hacer un comentario en Facebook a un familiar, tras la visita presidencial de Macri. "Nosotros lo recagamos a huevazos", le dijo a una prima, aunque luego contó que se trató "de una broma".

Esta mañana, al dejar el calabozo de la Policía Federal sostuvo: "Estoy muy feliz. Recuperé la libertad y estoy acá con mis compañeros, con mi familia, que me contuvo siempre. Estoy bien, me trataron muy bien y agradezco el trato que tuvo la Policía Federal conmigo, en todo sentido y en todo momento, dentro de las circunstancias, me hicieron sentir lo más cómodo posible", dijo Prina.

"Yo dije, en una alocución que hice en una marcha por Santiago Maldonado, que vivimos en una democracia vigilada. Nos han hackeado las redes sociales personales, nos han investigado y nos están investigando a todos", indicó y agregó: "Somos todos sospechosos prima facie".

Para Prina, su detención se trató de un "apriete". "Lo más importante es que mientras pasan estas cosas, Milagro Sala sigue detenida y Santiago Maldonado desaparecido. No me quiero comparar con ellos, por favor", dijo.

Consultado por la prensa sobre una posible autocrítica, indicó: "No me arrepiento de haber participado de la protesta, pero de los huevazos yo no me voy a hacer cargo. La autocrítica iría en el sentido de que con esta gente hay que cuidarse más en las manifestaciones públicas porque nos están controlando todo. Nos están mirando todo, todos estamos controlados en las redes sociales y cualquier vestigio lo utilizan para judicializar. En ese sentido, la autocrítica es haber sido menos vehemente".

Su abogado explicó que Prina fue liberado porque no se dan los supuestos para mantenerlo encerrado: "No puede entorpecer la investigación y además no se va a fugar porque es un reconocido profesor universitario que está afincado con toda su familia, su pareja, su trabajo, acá en Santa Rosa", explicó.

Sobre la carátula de la causa, dijo entender que "se lo acusa por intimidación pública, pero no pudimos ver el expediente". "Reitero, esto no es un delito, en todo caso es una contravención. Además, Aníbal ya aclaró que él no se hace cargo de los huevazos", finalizó.

El jueves pasado, cuando la comitiva presidencial se dirigía del aeropuerto al club El Fortín Roca, donde Macri encabezaría un acto de campaña, una manifestación los esperaba con carteles que exigían la aparición con vida de Santiago Maldonado y señalaban que los aumentos de tarifas incrementaron la pobreza.

Al pasar por la "Rotonda del Avión", ubicada en la ruta 5 justo en el lugar en que comienza la zona urbana, un grupo de manifestantes arrojó huevos a la caravana de autos. Al día siguiente, el viernes, Prina fue detenido mientras daba clases en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.