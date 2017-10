Marianela Mirra publicó una foto con Andrés Calamaro y después la borró

Fue esta madrugada en su cuenta de Instagram

Ante los rumores que vinculaban a Andrés Calamaro con Marianela Mirra, el músico los desmintió y aseguró estar "soltero cien por cien".

La ex participante de GH, en ese entonces salió a decir: “Calamaro no forma parte de mi vida. Es buen músico, nada más. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Estoy en otra. Y tampoco es mi tipo de hombre, si de algo sirve”.

Sin embargo, esta madrugada Mirra publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a Calamaro. “Encontrar gente con la misma locura de uno no tiene precio. Andrelo es un amigo increíble, un ser especial, un crack de la música y de la vida”, escribió la ganadora del reality junto a una imagen de ellos dos en un ambiente íntimo.

Luego, tras un comentario, aclaró: “Somos amigos. El no bebe. Yo tengo gente amiga, no sólo tiene que ser con derecho a roce”.