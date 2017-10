“El equipo es ordenado y tiene buena circulación de pelota”

Dijo que Estudiantes apunta a terminar en el lote de arriba. “Tenemos plantel y un club ordenado”

Mariano Andújar, arquero de Estudiantes se mostró feliz por el presente del equipo, más allá del resultado en el último partido que no fue el esperado en la previa. De todos modos, reconoció otro clima interno y un vislumbró un futuro más promisorio.

Al referirse a las metas cercanas de Estudiantes manifestó: “Estamos para sumar puntos e ir creciendo en la medida que pasen los partidos y partir de eso nos vayamos sintiendo más cómodos. (Lucas) Bernardi nos pide orden, que demos la imagen de equipo sólido y confiable”.

Sonriente y de buen humor, el arquero destacó el trabajo que se viene realizando. Y, como antes lo hicieron algunos compañeros suyos, también comentó que lo principal es entrenar movimientos que luego se ven reflejados en la cancha. “Eso es muy importante”.

“Tenemos que enfocarnos en mejorar nuestro juego. El resto viene solo si hacemos las cosas bien. Vemos una mejoría porque se entrenan movimientos y situaciones que después podemos llevar a cabo. Eso da confianza. Trataremos de seguir de la misma manera”, añadió en relación a la posición en la tabla de posiciones. Fue entonces cuando lanzó: “Vamos a seguir creciendo porque tenemos un buen plantel y un club ordenado”.

El arquero sostuvo en conferencia de prensa que al equipo lo ve bien “defensiva y ofensivamente” y agregó en ese sentido: “A lo largo de un torneo y de una temporada hay momentos mejores y otros no tan buenos. Goles es inevitable que te hagan porque hay virtudes de los rivales, más allá que todos cometemos errores. El equipo está sólido, en mejoría, con actitud y ganas de ir creciendo en la tabla para terminar más arriba”.

Sobre el nuevo parate por las elecciones legislativas, Andújar resaltó: “nos va a venir bien, para seguir conociéndonos con el cuerpo técnico y mejorar lo que venimos haciendo. En estos dos partidos tuvimos una buena circulación de pelota, con pasajes de control del juego en ambos partidos, eso se pudo notar y la idea es poder prolongarlo”.

Para Mariano Andújar, uno de los desafíos tiene que ser prolongar durante 90 minutos todo lo bueno que el equipo muestra de a ratos.

“El técnico nos marcó un desorden cuando íbamos perdiendo con Banfield y es algo que hay que mejorar. Mejorar la circulación y tener diferentes variantes. Ser continuos en el juego y en el manejo del partido, y en eso estamos trabajando”, sentenció.

En otro orden manifestó que “es bueno cuando llega un cuerpo técnico poder ganar el primer partido, por eso ayuda a generar confianza y a mejorar”.

“Voy a trabajar, a entrenar y hacer lo mejor posible en Estudiantes para ser visto y tener una nueva chance”

Por último fue consultado por el ex entrenador Gustavo Matosas. La respuesta no dejó lugar a la repregunta ni a la duda: “Es pasado. Lo enterramos hace unas semanas. Ya le metimos una piedra arriba y no se habla más”.

Volver a la Seleccion, una ilusion

Mariano Andújar formó parte de este plantel de la Selección, con Alejandro Sabella, Gerardo Martino y en el comienzo de Edgardo Bauza. “Voy a trabajar, a entrenar y hacer lo mejor posible en Estudiantes para ser visto y tener una nueva chance, siempre me sentí parte del seleccionado me convoquen o no”, expresó el arquero.

Andújar no fue convocado en ninguna instancia por el actual entrenador pero igual detalló: “Al menos quiero sentirme tranquilo conmigo mismo de haber hecho lo mejor y dado todo y que pueda ganarme un lugar, después el técnico decidirá. Mi objetivo en lo personal es estar ahí, volver a estar entre los mejores y en la Selección”.