Otero y Damonte estarán en duda hasta San Juan

El plantel de Estudiantes realizó un nuevo entrenamiento en el Country Club de City Bell, que le sirvió a Lucas Bernardi para seguir trabajando en situaciones puntuales de campo. Al no haber en el horizonte un partido oficial, el técnico podrá trabajar para pulir errores.

De cara al partido del sábado 28 en San Juan contra San Martín, los dos jugadores que estarán en duda serán Christian Alemán e Israel Damonte. El ecuatoriano se recupera de un desgarro y todavía no tiene el alta. El volante sufrió un edema en una vieja cicatriz de un desgarro. Ayer tampoco pudo entrenar y no lo hará en lo que resta de la semana, más que nada por precaución y porque le duele la zona.

Además de los mencionados, ayer tampoco se pudieron entrenar con normalidad Juan Otero y Mariano Pavone, el primero con un golpe en su pierna derecha y el otro con una sobrecarga en su aductor derecho. Ninguno de los casos reviste gravedad y sólo por precaución, teniendo en cuenta el parate, los obligó a trabajar de manera diferenciada.

No habra amistoso

Finalmente se confirmó ayer que no se realizará amistoso alguno el próximo viernes en el Country, tal como era la idea del cuerpo técnico. Tal como se informaba ayer no era fácil conseguir rival, porque todos los clubes licenciarán a sus planteles y no siempre es recomendable jugar un amistoso con un rival de igual categoría. Por eso ayer, ante la negativa de un par de clubes y al encontrarse varios futbolistas con sobrecargas musculares, se decidió no jugar el amistoso.