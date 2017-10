La sentencia más dura por el femicidio de Micaela García

Hubo otra condena de 5 años de cárcel y una absolución

Sebastián Wagner, el principal imputado del femicidio de la joven Micaela Ortega cometido en abril último, fue condenado ayer en la ciudad entrerriana de Gualeguay a la pena de prisión perpetua, mientras su ex patrón recibió cinco años de cárcel por encubrimiento y el hijo de su ex pareja fue absuelto.

“No estamos conformes y no nos vamos bien. Estamos sobrellevando lo más doloroso: nuestra hija no va a volver, a mi hija nadie me la va a traer de vuelta. Lo que yo quiero es que descanse en paz”, dijo Andrea Lescano, la madre de Micaela (21), mientras su esposo, Néstor “Yuyo” García, afirmó que le quedan “algunas dudas”.

Durante dos horas y media, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por María Angélica Pivas, Roberto Cadenas y Darío Crespo, leyó los fundamentos del fallo que condenó a Wagner (30), quien no estuvo presente en la sala de audiencias, por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causa y violencia de género”.

En la resolución, los jueces decidieron “unificar la pena con la anterior de reincidencia por los delitos de abuso sexual con acceso carnal que había sido dictada por el tribunal de Concepción del Uruguay”.

“Wagner fue quien secuestró, violó y mató a Micaela en un contexto de violencia de género”, se destacó en el fallo, que fue escuchado con atención por los padres de la joven, amigos, conocidos y periodistas que tuvieron acceso a la sala de audiencias por primera vez desde que comenzó el debate.

También, los jueces criticaron duramente al fiscal Ignacio Telenta y al abogado Jorge Impini, representante de la familia de Micaela, por haber acusado a Néstor Pavón (35), dueño de una gomería y patrón de Wagner, como coautor del abuso sexual y el homicidio de la joven.

Por eso, los jueces condenaron a Pavón por “encubrimiento agravado” a cinco años de prisión efectiva.

Finalmente, el tribunal decidió absolver a Gabriel Otero (21), hijo de la pareja de Wagner, quien había llegado a juicio acusado de encubrimiento y, apenas terminó el veredicto, conmovido, se abrazó con los padres de la víctima.