Troglio le puso humor: el insólito pedido a sus jugadores de Universitario que se hizo viral

El ex entrenador de Gimnasia le puso humor a una conferencia de prensa y su frase se viralizó por las redes y portales futboleros.

Hoy, en Universitario de Perú, el DT pidió a sus dirigidos que se portaran bien y que "con sus esposas durmieran cola con cola", haciendo alusión a que antes del partido no tuvieran sexo.

"Comer y descansar, no se puede hace ninguna otra actividad. Digo, dormir cola con cola con la esposa y nada más, pensar solamente en jugar", dijo el entrenador.

Comer y descansar, nada más. El insolito pedido de Troglio a los jugadores 👀 pic.twitter.com/73ZBWdVzmK — Garra Crema (@garracrema24) 16 de octubre de 2017

El equipo jugará esta noche frente a Sport Huancayo en el Estadio Monumental "U" por el partido pendiente por la fecha 6 del Torneo Clausura.

"Sería lindo ganarle a Sport Huancayo y Real Garcilaso porque eso nos daría mayor confianza para la recta final del campeonato. No será nada fácil, pero tampoco podemos decir que si no ganamos en Cusco ya no tenemos opciones. Como están las cosas es muy difícil quedar afuera en la octava fecha", explicó el DT más allá de su especial pedido.