Fede Bal: "Fumo marihuana de una cosecha personal"

El mediático hijo de Carmen Barbieri y participante del Bailando 2017, Federico Bal, dejó un importante puñado de confesiones luego de ser entrevistado, donde habló de política, la marihuana y hasta del conflicto con Barbie Vélez.

Cuando fue preguntado sobre su relación con la hija de Nazarena Vélez, Federico fue breve: "De mi relación con Barbie prefiero quedarme con las cosas buenas, pero también con las no tan buenas para aprender y no volver a aceptar tratos como los que ella tenía conmigo. Hubo cosas que no entiendo cómo las permití, pero cuando estás enamorado no te das cuenta".

Pasando al tema de las drogas, afirmó que fuma marihuana, pero de vez en cuando. "No es verdad que sea la entrada a otro tipo de drogas, eso no me interesa", continuó. Además, insistió en que "No compro ilegal: tengo una cosecha personal. No lo hago como adicción ni obligo a nadie a fumar". También recordó un episodio en 2014, cuando fue duramente criticado por compartir una foto en las redes sociales donde se lo veía fumando: "No fue apología al consumo, pero se me apuntó de esa manera y en realidad lo hice mostrando algo que en ese momento me parecía gracioso".

Por último, se desmarcó del tema de la política. "No me embandero políticamente. Tengo una corriente que heredé de mis viejos pero trato de no hablar de política en este país porque me angustia. Decididamente no tengo ganas de pertenecer a la grieta", cerró.