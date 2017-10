Llamaron a indagatoria al presidente de Iveco por irregularidades en Fútbol Para Todos

La jueza federal María Servini llamó a prestar declaración indagatoria a Marcus Adrián Cheistwer, actual presidente de la empresa automotriz Iveco, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en los convenios que el programa Fútbol Para Todos realizó con dicha empresa, la Asociación del Fútbol Argentino y el Estado Nacional.

Según informaron fuentes judiciales, el titular de la empresa que fue patrocinadora privada exclusiva de Fútbol para Todos deberá comparecer ante la jueza el próximo 31 de octubre a las 11. Servini también resolvió ampliar las declaraciones indagatorias de dos ex dirigentes de la AFA, su ex presidente Luis Segura y el ex secretario general Miguel Angel Silva.

Segura, ex presidente de Argentinos Juniors, fue convocado para el 30 de octubre, y Silva, vicepresidente de Arsenal de Sarandí, fue citado para el 27 de octubre. En la causa ya están procesados ex directivos de la AFA, de la gremial de jugadores Futbolistas Argentinos Agremiados y los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, entre otros.