Vidal habló del caso Maldonado: "es poco claro"

En el cierre de la campaña de cara a los comicios del domingo, la gobernadora bonaerense dijo que "está raro el clima" y habló de las amenazas de bomba en las escuelas y que "Unidad Ciudadana plantea sistemáticamente una vez por semana la posibilidad de fraude"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró hoy que éste es "un final de campaña que hubiéramos preferido que no estuviera", en alusión a la conmoción causada por el hallazgo el martes último de un cadáver en el río Chubut durante un nuevo rastrillaje realizado en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado.

Vidal expresó en declaraciones a la prensa que "es poco claro" lo que ocurre en el caso del artesano desaparecido y agregó que "estamos esperando el resultado de las pericias que permitan determinar si el cuerpo encontrado es de Santiago y qué pasó".

El martes último, durante un nuevo rastrillaje realizado en el marco de la causa por la desaparición de Maldonado, esta vez ordenado por el juez Gustavo Lleral y realizado con la presencia de familiares del joven y de representantes de la APDH de Esquel, fue hallado un cuerpo en el río Chubut, cerca del lugar en el que Santiago Maldonado fue visto por última vez el 1º de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería dentro de la comunidad mapuche de Cushamen.

Ayer, durante una conferencia de prensa realizada en Esquel, la familia Maldonado dijo no estar en condiciones de confirmar si el cuerpo hallado corresponde al de Santiago Maldonado y aseguró que recién cuanto tengan plena certeza, en función del resultado de la autopsia, lo confirmarían, más allá de que junto al cuerpo hubieran "algunos elementos personales", entre ellos el DNI del joven.

Incluso, en ese contexto, el hermano mayor de Santiago, Sergio Maldonado, consideró "muy raro" que el cuerpo haya sido encontrado en el lugar en que fue hallado porque "nosotros hemos pasado por ahí y no había nada".

"Yo no puedo asegurarlo pero creo que sí", respondió Sergio Maldonado cuando fue consultado sobre la posibilidad de que el cadáver haya sido "plantado".

En tanto, en el último día de la campaña con vistas a las elecciones legislativas del domingo, la gobernadora bonaerense sostuvo que "está raro el clima" y graficó que "las amenazas de bombas en las escuelas fueron muy superiores a las del año pasado" y que "Unidad Ciudadana plantea sistemáticamente una vez por semana la posibilidad de fraude".

Vidal expuso que, durante la campaña, "a medida que la gente iba cambiando hacia un clima más favorable hacia el gobierno" se vio "cómo Unidad Ciudadana enrareció su discurso".

No obstante, analizó que "más allá de los discursos y debates públicos, más allá incluso de esta situación triste, lo que importa es lo que uno hace y no lo que uno dice".

Ayer, la gobernadora había dicho durante una entrevista en Telefe que prefería "esperar a que hable el juez, o la familia", antes que "dar una opinión" acerca del hallazgo de un cuerpo en el río Chubut, cerca del lugar en el que fue visto por última vez Santiago Maldonado.

"No tengo ninguna certeza, conozco lo que se conoce públicamente. Me parece lo mejor esperar a que hable el juez, o la familia, antes que dar una opinión nosotros", había planteado Vidal y añadido que Cambiemos definió "la suspensión de los actos (de campaña), por prudencia y sensibilidad con la familia (Maldonado)".

"Fui muy prudente, porque me parecía un tema que no podía estar en el contexto electoral. Siempre me limité a decir lo que sentía, que era que todos queríamos que apareciera con vida", afirmó la gobernadora.