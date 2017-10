Malena Guinzburg bajó cinco kilos en 28 días y reveló su fórmula

Malena Guinzburg escribió un mensaje en Instagram en el que contó cómo logró bajar cinco kilos en 28 días, no sin antes aclarar que "Me es raro hablar de eso, me da pudor, me da poco humilde, y ¡me da miedo volver a engordar!".

La panelista de 'Morfi, todos a la mesa' contó que hizo una "dieta del metabolismo acelerado" que extrajo de un libro. Después, bromeó diciendo que luego de los 28 días "Me tomé unos whiskys para festejar y me emborraché bastante".

También contó los momentos difíciles que vivió con el tema que la acompleja: "Sufrí bullying toda la vida. Escribo monólogos haciendo humor sobre el tema, sobre mis complejos. Me es un desafío no hacer más eso. Gustarme".