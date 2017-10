Difunden un audio en el que Nilda Garré llama "clase mierda" a la clase media

Las declaraciones de la ex ministra de Seguridad del kirchnerismo, y actual diputada, generaron un fuerte rechazo en las redes sociales

Un audio en el que la ex ministra de Seguridad y actual diputada por el kirchnerismo Nilda Garré llama "clase mierda" a la clase media, lo que generó fuertes reacciones en contra en las redes sociales.

La ex funcionaria asegura que en la Argentina "se va a pudrir todo cuando la "clase mierda" caiga a los quintos infiernos con la crisis de deuda. Ahí se va a pudrir todo como en 2001 o peor".

Dice @nilda_garre que no marchen hoy por Santiago Maldonado. Bueno, y también dice algunas cositas más... pic.twitter.com/vLbzHYFRxg — Javier Smaldone (@mis2centavos) 18 de octubre de 2017

En el audio, además, desalienta a participar de cualquier manifestación antes de las elecciones del domingo porque a su entender desde el Gobierno van a impulsar a que haya incidentes y atribuírselos al kirchnerismo.

"Hay que quedarse piola en el molde, yo no voy a ir a ninguna marcha…después del domingo puede ser, pero antes del domingo me quedo piolita, piolita, pase lo que pase", agrega la ex ministra.

Y finaliza asegurando que "el tiempo corre a nuestro favor y no al favor de ellos. Es así, se van a ir cayendo y yo sostengo que la única que va a quedar en pie en el Congreso es Cristina. A los demás, incluyendo a los nuestros que votaron el ajuste y toda esta mierda, se los van a llevar puestos. Pero todavía para eso falta".