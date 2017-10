Diputados del FPV anticiparon que votarán a favor del desafuero de De Vido

Si bien el bloque de diputados nacionales del FPV-PJ se reunirá el próximo martes para definir la postura que adoptará esa bancada en torno al pedido de desafuero del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado Julio De Vido, algunos legisladores de ese espacio ya anticiparon que acatarán la decisión judicial y votarán a favor de ese planteo cuando se trate en el recinto.

El martes pasado, el juez federal Luis Rodríguez envió a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de De Vido en el marco de la causa que lo investiga por una presunta defraudación millonaria de fondos con fondos destinados a obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, tal cual le ordenara la Cámara Federal porteña para proceder a su posterior detención.

"Mi postura personal, no del bloque, es que si bien no he leído el pedido y desconozco los fundamentos del juez, es el proceso que estábamos exigiendo, que llegara el pedido del juez. Entiendo que corresponde que se acompañe. Lo que decida la mayoría del bloque es otra cuestión", aseguró la diputada rionegrina María Emilia Soria.

Si bien reiteró que se trata de "una decisión personal", Soria dijo que votará “con convicción personal porque juré cumplir con la Constitución” y afirmó: “Ojalá el bloque vote de manera unificada”.

Recordó en ese sentido que, “cuando nos proponían votar el desafuero, yo dije que tenía que ser con un proceso judicial, que no había llegado el pedido del juez y, por eso, nuestra postura fue el rechazo”.

En tanto, el desafuero de De Vido será respaldado también por el bloque del Frente Renovador de la Concordia, que lidera el ex gobernador Maurice Closs, al entender que ahora se puede eliminar la traba para su detención al existir un pedido de la justicia.

El presidente del bloque, Jorge Franco, afirmó que, “en la oportunidad anterior que se trató este tema desde otro enfoque, fuimos muy claros en afirmar que no nos dejábamos llevar por un juego político", por lo cual se habían inclinado por la abstención, postura que, ahora, pedido judicial mediante, cambiaría por el voto afirmativo”.

Con el pedido judicial en la mano, Cambiemos considera que podrá alcanzar el número para aprobar el desafuero del ex ministro de Planificación, ya que a los diputados del PJ que anticiparon su postura se sumarán los del Movimiento Evita, de bloques provinciales y la izquierda, que adelantaron que ante el pedido del magistrado cambiarán la postura que tuvieron cuando el oficialismo quiso echar al ex ministro, en julio pasado.