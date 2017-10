Jimena Barón se refirió a los rumores de embarazo

A través de su cuenta de Twitter, la actriz y cantante se descargó con humor

En los últimas días surgió el rumor de que Jimena Barón estaría esperando un bebe junto a su pareja, Juan Martín del Potro.

La actriz decidió utilizar su cuenta de Twitter para referirse al respecto y sin vueltas lanzó: "Pero la miércoles que insisten. No estoy embarazada. Ya dije que no y me siguen felicitando. Si al menos ligara canje o algo rico...".

Es que son así. Ya dije que NO y me siguen felicitando. Si al menos ligara canje de Nestum o algo rico. Pero re al dope todo esto 🤦🏼‍♀️ https://t.co/3wSXEdFl2N — Jimena Baron (@baronjimena) 19 de octubre de 2017

Jimena disfruta de un gran presente laboral y sentimental, mostrando frecuentemente postales de amor. Sin embargo, para la llegada de la cigüeña habrá que esperar.