Mariana Nannis: "Charlotte va a cortar con Lhoan cuando la mande al hospital"

La mediática se refirió sin vueltas respecto a la relación de su hija con el músico

Mariana Nannis asegura públicamente que Lhoan es un peligro para su hija Charlotte Cannigia e incluso ha buscado conseguir una perimetral para el cantante.

En una entrevista con Intrusos, la mediática expresó: “Ya sabemos lo de Charlotte. Es la decisión de ella, no me meto más. Me cansé. Te cansás de hacer cosas por tu hija y ella sigue con el tío (por Lhoan)".

Y agregó: "Ella está encaprichada con esta persona. Se va ir el día que le pegue mucho. El día que la mande al hospital, cagada a palos, ese día va a cortar con el tío”.