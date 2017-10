Un ex policía quiso tirotearse con dos ladrones, pero su mujer lo frenó

Fue en 26 entre 80 y 81. Llegaban a su casa y se toparon con los ladrones en plena fuga

| Publicado en Edición Impresa

Como muchas otras veces, un oficial retirado de la Policía Bonaerense y su esposa, salieron a las 9 de la mañana de su vivienda del barrio Altos de San Lorenzo, para hacer algunos mandados en su camioneta. Y pese a que el hombre acostumbra a tomar el recaudo de observar bien la cuadra, por si nota alguna presencia sospechosa, no se percató de nada raro.

Sin embargo, casualidad o no, un rato después un par de delincuentes violentó primero el portón de reja de la entrada de la casa de este matrimonio, ubicada en 26 entre 80 y 81, y luego revisó dos dormitorios, que quedaron en un completo desorden. La presunción es que buscaban dinero y otros efectos de valor que no encontraron, aunque al final se apoderaron de dos armas de fuego.

Se trata de una pistola Glock y de un arma nueve milímetros, ambas con sus dos respectivos cargadores y municiones.

Además de eso, también ya tenían preparados para llevarse también un par de televisores, un ventilador de pie y una guitarra, de acuerdo a lo dado a conocer posteriormente por la pareja a este diario.

No obstante, optaron por sólo llevarse ambas armas de fuego. Al parecer, porque escucharon ruidos desde la calle o porque quizá fueron advertidos por algún cómplice que los esperaría en la calle, de que los dueños de la vivienda acababan de subir su camioneta a la vereda de su garaje. Eran ya las 11 de la mañana.

“NO LES TIRE POR MI MUJER”

Grande fue la sorpresa de Primitivo Roberto Luna (78), policía retirado de la Policía bonaerense, donde trabajó largos años en la DDI La Plata, y de su esposa, al ver que por el frente de su domicilio escapaban apurados dos jóvenes desconocidos.

Convencido de que se trataban de ladrones, “les grité ‘párense ahí’, mientras les apuntaba con un revólver calibre 38 que tenía en la camioneta. Estaba seguro que nos habían robado y me daban ganas de dispararles. Y si no les tiré fue porque mi mujer me pidió a los gritos que no lo hiciera”, le contó Luna a este medio.

Lo cierto es que ambos delincuentes primero se asustaron al sentir que sus vidas corrían peligro porque el hombre les apuntaba con el revólver. Pero al escuchar el ruego de la mujer a su marido, se envalentonaron para continuar con su plan de alejarse de la zona lo más rápido posible.

Según los describió Luna, “uno de ellos estaba vestido con un traje, era de baja estatura y tenía el pelo rapado a los costados y en el medio de la cabeza peinado hacia arriba. El otro tenía una campera blanca y un pantalón de jean. Uno tendría entre 22 a 26 años y el restante aparentaba tener 20”.

También comentó que el segundo de los delincuentes cargaba una mochila. Y al respecto Luna expresó que “allí seguramente llevaban las armas con los cargadores que me robaron, más las barretas con las que me rompieron el portón de entrada y el que está adentro”.

Con toda la bronca e impotencia a flor de piel, el ex policía hizo referencia a que “hace por lo menos 60 años que vivo acá y es la primera vez que nos entran a robar”.

“Menos mal que con mi mujer no estábamos, porque de lo contrario no sé qué podría haber pasado”, dejando entrever que este episodio de inseguridad podría haber tenido connotaciones de violencia.

“ROBAN MUCHO POR ACA”

Pero al mismo tiempo, Luna recordó que “el único robo que había sufrido hasta ahora en el barrio fue cuando, hace cuatro o cinco meses, fui en mi bicicleta hasta la ferretería de 26 y 77. La dejé en la puerta del negocio, total iba a salir en un par de minutos. Pero cuando volví a la calle, ya me la habían robado”.

Por lo que pudo averiguar este diario en ese barrio, la inseguridad no sólo se ensañó con este matrimonio de jubilados.

Así lo dejó en claro otra vecina del lugar, quien dio a conocer a EL DIA que “a mi casa ya se metieron a robar en más de una ocasión. Y los perjuicios económicos que tuvimos con mi marido no fueron únicamente por las cosas que nos llevaron”.

“También -continuó- por los destrozos que nos provocaron en ventanas y puertas, a las que rompieron seguramente al utilizar barretas o alguna otra herramienta”.

Otro vecino mostró similar preocupación por el mismo panorama. El reflejó que “en los últimos años venimos enterándonos de varios robos por acá. En algunos casos son en viviendas, tanto en momentos en que están los dueños como cuando se ausentan por distintos motivos”.

“Pero además, son comunes los asaltos en plena calle, por lo general por jóvenes que se movilizan en moto y que atacan más bien a mujeres”, completó el mismo frentista.

En todos los casos, hubo quejas que apuntaron contra “la falta de patrullajes” en esa zona.