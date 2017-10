Trapitos al sol 2.0

La hija del Diez la trató de HDP, y la cantante la calificó de “insoportable”, todo vía Twitter

Tras ser noticia por el anuncio que hizo su padre de su casamiento, ahora Dalma Maradona volvió a estar en boca de todos por un explosivo tuit. Muy acostumbrada a divulgar sus movimientos en las redes sociales, digamos que prácticamente conversa con su hermana Gianinna por la red del pajarito, esta vez la futura esposa de Andrés Calderelli le apuntó todos los cañones a La Princesita Karina.

“Hay que ser muy hija de puta para echarle la culpa de una separación a una criatura. Pero bueno, una vez más, habla de la persona”. Si bien no mencionó directamente a la cantante, este mensaje llegó luego de las versiones de reconciliación entre Karina y El Kun, quienes el mes pasado confirmaron su ruptura tras 4 años de noviazgo.

“Seguir fumándomelas a esta altura.... qué paciencia la mía. Insoportables, infumables...”, escribió Karina, harta de las Maradona

Ante estas versiones, los periodistas recordaron que Gianinna (la madre de Benjamín, el hijo que tuvo con futbolista del Manchester City) había sido en su momento mencionada como la causante de la ruptura por sus “constantes intromisiones” en la pareja. Y fue ella justamente quien quiso frenar a su hermana, antes de que continúe despotricando por la red: “Nos vamos calmando”, le pidió la menor, adjuntando un emoji de un anillo, haciendo alusión a que enfoque sus pensamientos en su boda. Pero la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego retrucó: “¡Los huevos me calmo! Dejame en paz porque canto la canción”, expresó con una especie de código.

Hasta ahí, un típico ida y vuelta entre las hermanas Maradona, que suelen ventilar sus vidas por la web. Pero nadie se aventuraba una respuesta de La Princesita, que se dio por aludida y no dudó en expresar sus sentimientos sin ningún reparo: “Seguir fumándomelas a esta altura.... qué paciencia la mía. Insoportables, infumables...”, les contestó a Dalma y Gianinna por el mismo canal. Las peleas entre ellas vienen de larga data, pero para no dejar opción a una contestación, Karina cerró el tema diciendo: “El que es feliz no rompe las pelotas.... fin”.