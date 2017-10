VIDEO. Dos astronautas realizaron una caminata espacial para arreglar una cámara de la EEI

Dos astronautas salieron de paseo espacial esta mañana para dar un poco de nitidez al ojo del brazo robot de la Estación Espacial Internacional.

La tarea principal del comandante Randy Bresnik y el maestro convertido en astronauta Joe Acaba era reemplazar una cámara borrosa en una nueva mano robot instalada hace dos semanas. La caminata espacial estaba prevista para hace unos días, pero la NASA tuvo que dedicar más tiempo a la planificación.

La nitidez es esencial para que la mano robot atrape a una nave de aprovisionamiento al arribar. La tarea era apremiante, ya que la próxima entrega de suministros está prevista para dentro de unas semanas.

