Marcela Tauro respondió con dureza a los insultos de Dalma Maradona

Luego de que se revelara que el tweet que la hija de Diego Maradona publicó ayer en el que decía "Hay que ser muy hija de puta para echarle la culpa de una separación a una criatura. Pero bueno… Una vez más, habla de la persona…" estaba referido a Marcela Tauro, la periodista salió con los tapones de punta a responder y no se guardó una sola palabra.

"No quiero analizar por qué fue la pelea del Kun porque entramos en un terreno que no les conviene y entramos en temas de menores. Porque yo tengo todas las capturas de cómo empezó todo el 'bolonqui'. El revolver mierda no está bueno", comenzó advirtiendo Tauro.

Después, continuó asegurando que "Una seguidora le dijo a Gianinna '¿Viste que fulanita, la cantante, habló mal de tu hijo?'. Y dijo una barbaridad. Esa barbaridad no la dijimos. Dijimos por qué se separaron y Dalma se quedó con eso. No era para tanto".

Finalmente, dijo que no hubo mala intención en sus palabras y pronunció una polémica frase: "No lo dijimos con maldad. No tengo nada que explicar, pero bueno. ¿Me querés llamar hija de puta? Perfecto. Pero yo a mis hermanos los reconozco. Vení a ver lo que es mi familia. Con los nenes no me meto… Yo entiendo y te banco porque tuviste una vida de mierda. O sea que en eso estoy con ella, pero no es para enojarse tanto, flaca", cerró la periodista con bastante bronca.