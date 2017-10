El Brujo Manuel aseguró que si lo llevaban a Brasil, Argentina ganaba el Mundial

Manuel, hoy famoso por haber sido invitado a Ecuador para ayudar a la Selección a clasificar para el Mundial, contó detalles de su visita a Quito. "Lo único que yo hice fue rezar por la Selección y ellos ganaron. Nada más", aseguró con humildad.

El Brujo cuenta que luego de que lo fueron a buscar, el nexo en Quito lo hizo "Pipo" Marín, presidente de Acassuso y muy cercano en la AFA al "Chiqui" Tapia. "Yo invité a Manuel a venir a Ecuador. Me lo recomendó un amigo. No es un brujo, es un espiritualista, católico, que habla de Dios y tiene mucha fe en sus oraciones", aseguró Marín.

Quienes lo acompañaron luego de la hazaña en Quito fueron dos ex ayudantes de Alejandro Sabella, Claudio Gugnali y Julián Camino, viejos conocidos de Manuel. Además, es sabido que es muy cercano a Juan Sebastián Verón, quien fue a visitarlo muchas veces.

Por último, Manuel dejó una declaración que sorprendió a muchos. Preguntado por si asistió al Mundial de Brasil, el Brujo aseguró, con firmeza, que "No, no me llevó nadie. Si me hubiesen llevado, se habría notado porque lo habríamos ganado".