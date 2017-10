Maldonado: "Macri me parece un hipócrita llamando a mi vieja a dos días de las elecciones"

"Es muy perverso, es muy bajo, es muy burdo. Todo tiene un límite" sostuvo el hermano de Santiago Maldonado que en diálogo con la prensa desmintió además que el ministro Garavano se haya comunicado con él. "Es un mentiroso" lanzó

Sergio Maldonado enfatizó esta noche que el presidente Mauricio Macri "nunca se preocupó" por encontrar a su hermano Santiago, y lo calificó de "hipócrita", por haber llamado a su madre hoy, luego de haber reconocido el cuerpo.

"El ministro (Germán Garavano) no habló conmigo. Me estuvo llamando pero no lo atendí. Me parece muy bajo estar en campaña y decir que habló conmigo cuando no lo hizo. Igual que Macri. Es un hipócrita, muy bajo de su parte llamar a mi vieja un día como hoy", aseveró, en declaraciones a TN.

En este sentido, expresó que "tendría que estar llorando" a su hermano y, en lugar de eso, tiene que "estar pendiente de lo que salen a decir porque no paran de tirar basura".

“Desde ayer que no paran de tirarle basura a la familia desde las redes sociales y a través de diversos llamados telefónicos", agregó Sergio Maldonado.

“Nos ensucia gente que parece que cobra horas extras en los call center para agredirnos. Me dicen que somos unas lacras kirchneristas y eso es algo muy doloroso para todos nosotros”, remarcó.

Por su parte, Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado, repudió el llamado de Macri a su suegra en declaraciones a la señal de cable C5N.

"Es un poco tarde para que Macri nos llame. No puedo creer que sea tan cararrota. Después de ochenta días nos llamó en el peor momento; nos tendrían que dejar tranquilos para que hagamos el duelo en paz” opinó.