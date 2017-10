“Una Hermana” de Verena Kuri y Sofía Brockenshire

¿Dónde está? (****)

Hacia el atardecer, en un descampado un auto se incendia. Alguien lo dejó allí. Pero no sabemos quién ya que lo vemos desde muy lejos. No sabemos tampoco por qué. A la mañana siguiente una madre le pide rompiendo en llanto a un policía poder ver el auto. Quiere saber si su hija está dentro. Otra chica está sentada cerca del lugar sin poder reaccionar. ¿Es otra hija, es la hermana de la chica que buscan? No parece estar en el auto la chica de la que hablan. En la humilde casa sólo viven una madre y su hija. Hay un niño de 2 años que pide por su mamá y no tiene respuestas, no la encuentra. Tienen que pasar varios días para que entendamos que esta familia está buscando a una hermana desaparecida. Porque el espectador tiene que buscar sufridamente, junto a los personajes y entre confusos indicios, datos que lo ayuden a reconstruir la historia. Las autoridades no parecen aportar en lo más mínimo. A esta familia de pocos recursos le es imposible hacer presión a policías y fiscales para que actúen. Está sola.

Alba, no sólo tiene que buscar a su hermana sino que también tiene que rebuscárselas para sobrevivir. Le pide a la antigua jefa de su hermana que le pague lo que le debe para poder mantener a su sobrino. Parece que la jefa y su pareja no van a darle el dinero. Alba llora rogando que por lo menos la tomen a ella en el puesto que pertenecía a su hermana. ¿Los jefes tienen algo que ver en su desaparición? Un joven parece mirar todas las situaciones desde lejos. ¿Quién es ese chico? ¿Es el responsable, es testigo? ¿Es una representación de nosotros? ¿Somos responsables?

En Una Hermana todo es difícil. El peso de los personajes penetra en el espectador y a veces es difícil aguantar la proyección. De todas maneras nada es explícito, todo es sutil. El clima es de desamparo.

No sabemos el lugar del descampado. No sabemos dónde vive esta familia. Podría ser en cualquier parte de la Argentina. Los días pasan y no sabemos si la familia va a tener respuestas. Aunque nos queda claro que la justicia no parece estar de su lado. Una Hermana nos hace reflexionar y vivir en carne viva la grave problemática que vive nuestro país en cuestión de violencia machista. También nos hace volver a sentir y pensar en la imperiosa lucha por los derechos humanos, y entender cuan solos y vulnerables estamos cuando el estado es encubridor y culpable.