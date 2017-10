Buscan “ver” el Big Bang que dio origen al Universo

| Publicado en Edición Impresa

El ambicioso objetivo de la nueva astronomía, basada en la contribución de “mensajeros” cósmicos como las ondas gravitacionales, las imágenes ópticas y los rayos X, infrarrojos y ultravioletas, es “ver” el Big Bang que hace 14 mil millones de años dio origen al Universo.

Si bien es un camino muy largo, ya se está trabajando en dos grandes proyectos llamados Lisa y Einstein Telescope.

El desafío lo había enunciado uno de los pioneros de la investigación sobre las ondas gravitacionales, el italiano Adalberto Giazotto, “padre” de Virgo, el revelador europeo de las ondas gravitacionales ubicado en Pisa que trabaja en tándem con los dos instrumentos de su similar estadounidense Ligo.

Recientemente también lo reiteró el investigador Kip Thorne, premiado el 3 de octubre último con el Nobel de Física y popular por su consultoría científica para el film “Interstellar”, dirigido por Christopher Nolan.

Thorne y Nolan ven en los grandes proyectos que podrán convertirse en realidad en los próximos 30 años la clave para descubrir los secretos del origen del universo.

El futuro observatorio espacial de ondas gravitacionales, que se llama Lisa (Laser Interferometer Space Antenna), es una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) cuyo lanzamiento se estimó para 2034 y prevé tres satélites que serán ubicados de modo de constituir los vértices de un gigantesco triángulo equilátero, con lados de 2,5 millones de kilómetros de largo.

“Lisa signará un nuevo capítulo en la astronomía multimensajero, que nos permitirá comprender muchas cosas que hoy no estamos en condiciones de conocer”, observó el presidente de la Agencia Espacial Italiana (ASI), Roberto Battiston.

El otro gran proyecto está basado en la Tierra y es igualmente ambicioso: se llama Einstein Telescope y fue propuesto por universidades y centros de investigación europeos, entre ellos el Instituto Nacional de Física Nuclear.

Italia es uno de los países candidatos a albergar el nuevo revelador. El Einstein Telescope está destinado a convertirse en el sucesor de Ligo y Virgo.

“La competencia está abierta -dijo el presidente del Instituto, Fernando Ferroni- e Italia tiene una idea muy fuerte que defender. No podemos no proponer la candidatura de Italia a albergar esta gran infraestructura científica. Lo que cuenta es programar el futuro, aunque se trata de un futuro que no podremos ver nosotros”.