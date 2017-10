Javier Mascherano también habló del "Brujo" Manuel

Javier Mascherano también opinó sobre la presencia del "Brujo" Manuel en oportunidad del encuentro que la Selección jugó en Ecuador por las Eliminatorias.

Uno de los referentes del plantel se refirió a la presencia del asistente espiritual y dijo que "Si realmente ayudó, bienvenido sea... Igual creo que más nos ayudó Leo, ¿No?", tomándose con humor la consulta.

Luego de la clasificación argentina mucho se habló sobre la presencia de Manuel.

El mediocampista del Barcelona no dio muestras de fastidio sobre el tema y añadió que "Respeto cualquier tipo de creencias, no soy quién para dudar de eso. La verdad es que en Ecuador no lo cruzamos, no sabíamos que estaba. Nos enteramos recién en el vestuario".