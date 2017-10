El particular desafío de un modesto equipo español a Messi

Un particular desafío le realizó un modesto club español a Lionel Messi. El Murcia, próximo rival del Barcelona en la Copa del Rey, le "recordó" al astro rosarino que todavía no había podido marcar goles en los partidos que había disputado en su estadio.

El club, que milita en la tercera categoría del fútbol de España realizó sin lugar a dudas "una apuesta" de alto riesgo.

Vale destacar que el primer partido con la escuadra catalana se disputará el martes próximo en el estadio de Murcia llamado "Nuevo Condomina".

"Jugaste en mi inauguración y en 11 años todos estos jugadores me han marcado... Pero tú después de dos partidos ya jugados aún no los has conseguido", publicó el Murcia en su cuenta de Twitter junto a una foto del Nuevo Condomina y un listado de todos los futbolistas que convirtieron tantos en sus arcos.

La Pulga sólo jugó dos veces en el citado estadio, la primera vez en 2006.