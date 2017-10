Enorme: Schwartzman superó al griego Tsitsipas y jugará la final de Amberes

Diego Schwartzman, número 26 del mundo y cuarto cabeza de serie, se impuso en un gran partido por 6-3 y 7-5 ante el griego Stefanos Tsitsipas, y se clasificó a la final del ATP 250 de Amberes, donde se enfrentará con el francés Jo-Wilfried Tsonga.

El "Peque" alcanzó su primera final de la temporada luego de jugar tres semifinales este año, tras caer en Estambul y Tokio y no lograr acceder al partido definitorio del certamen. Esta vez lo consiguió ante un rival sorpresivo, ya que se encuentra ubicado en el puesto 122 del ranking y ayer eliminó ni más ni menos que al primer cabeza de serie e ídolo local, el belga David Goffin.

Schwartzman jugará la final contra el francés Tsonga, que en la primera semifinal de hoy se impuso por un doble 6-3 ante el belga Ruben Bemelmans.

Con una gran devolución que demuestra el gran partido que tuvo hoy, aquí se puede ver una de las perlas del partido:

