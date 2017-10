Director de Radio Nacional Córdoba increpó al aire a una periodista

| Publicado en Edición Impresa

El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, llamó al aire a una periodista para cuestionarla por una entrevista que le realizó a la madre del dirigente mapuche Jones Huala, actualmente detenido en Esquel. El directivo dijo al aire que la nota le había parecido “vergonzosa”.

El hecho generó una fuerte polémica en las redes sociales, tras lo cual las autoridades de Radio Nacional, desde Buenos Aires, aclararon que “la periodista (Fabiana Bringas) sigue al frente de su programa”, que “no hubo censura de ningún tipo” y que Lucero “salió al aire para expresar su cuestionamiento a lo que consideró una nota sesgada”.

LOS DICHOS DEL DIRECTOR

El director de Radio Nacional Córdoba, Orestes Lucero, le dijo - al aire- a la periodista que entrevistó a la madre de Jones Huala: “La llamo para decirle claramente a la audiencia que el reportaje que usted acaba de hacer corre por decisión y cuenta exclusivamente de usted, no de la línea editorial de la radio. Me resulta vergonzoso que una persona cuya entidad mucho no conozco critique e insulte a un gobierno”.