La comisaría de Tolosa tiene nuevo titular, el 15º en 4 años

Ayer hubo una nueva reunión por la ola de robos y no descartan una movilización

| Publicado en Edición Impresa

Los vecinos de Tolosa están molestos. Por los robos, que no cesan, y por los reiterados cambios en la seccional de la jurisdicción, al punto que en estas horas acaba de asumir el 15º comisario en los últimos cuatro años.

“Es algo de nunca acabar. No terminás de conocer a uno, que ponen a otro. Y así no se puede mantener un trabajo serio, de prevención, porque es un volver a empezar a cada rato”, expresó el dirigente local, Pablo Pérez.

El nuevo jefe policial se llama Martín Cabirón, quien ya ocupó cargos relevantes en varias dependencias de la Ciudad, aunque también tuvo un paso por el Conurbano bonaerense.

“La semana que viene pensamos invitarlo a una de nuestras reuniones, para contarle los problemas que tenemos en la zona y para que vaya conociendo cuál es la problemática de la jurisdicción”, agregó Pérez.

La situación, asoma, compleja, porque “no hay soluciones”, gritaron casi al unísono las personas que acompañaban a Pérez.

Por eso no se descarta, incluso, una movilización en reclamo de seguridad, “en un lugar a designar”, indicaron.

Como se sabe, a fines de 2016, los vecinos de Tolosa sorprendían a todos con una propuesta por demás curiosa y alarmante: pidieron que el Guinness World Records los reconozca como la localidad que acumuló “mayor cantidad de comisarios en la historia de la humanidad, en un lapso determinado de tiempo”.

No sin aclarar que el objetivo es apelar a este recurso “tragicómico” para “visibilizar una situación que los vecinos vienen repitiendo y sosteniendo desde hace años”.

En ese momento, eran 12 los comisarios en cuatro años. Ahora, ya son 15.

“Guinness ha aceptado nuestro desafío”, confirmaron esperanzados en que, “si no ganamos, al menos las autoridades empiecen a poner atención y ganar en la localidad la batalla contra la inseguridad. Si no es así, Tolosa será la cuna de la Ciudad, la esquina sin ochava (1 y 528), el ferrocarril, su gente , el puente y la única ‘pista aérea’ de comisarios en el mundo, ya que por aquí aterrizan y vuelan de inmediato, esto no es una broma”, remataron.

Si de propuestas se trata, poco antes del pedido del Guinness, los vecinos de esa zona protagonizaron una particular protesta en 532 y 117, hasta donde llegaron con una reja para graficar lo que muchos sentían y todavía sienten: “Vivimos enrejados por culpa de los ladrones”.