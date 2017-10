Final de ciclo para Besada y Jorge Vivaldo es el nuevo DT

El flamante técnico asumirá el lunes que viene a las 9, en Berisso. Firmará un contrato de un año

Después de un pobre arranque de campeonato, que no colmó con las expectativas previstas, el ciclo de Facundo Besada como entrenador de Villa San Carlos se terminó ayer. La situación no daba para más, luego de que el equipo perdiera siete de los nueve partidos que disputó hasta el momento. La continuidad del entrenador pendía de un hilo, más allá del apoyo “incondicional” que le había ofrecido la dirigencia. Pero ayer a la mañana, todo cambió. “A Besada se le venció el contrato el 18 de este mes, y decidimos no renovárselo. Esa es la cuestión”, le dijo ayer a este diario el presidente de la institución, Alejo Colombo.

Después de la charla mantenida ayer por la mañana, antes del inicio de la práctica, se acordó la salida de Besada, un hombre de la casa que supo hacerse cargo el plantel en el peor momento y cuando nadie se atrevió a tomar las riendas.

Sin embargo, el propio Alejo Colombo le ofreció al entrenador saliente el cargo de “manager”.

“Le ofrecí a Facundo ser manager del club para que ordene todo el tema de primera división y el fútbol juvenil. Lo va a pensar. Tiene tiempo hasta diciembre, porque a partir de ese mes, pondremos en marcha un nuevo proceso de trabajo. Y queremos que esté con nosotros” , agregó el titular Celeste.

JORGE VIVALDO ASUME EL LUNES

Sin perder tiempo, Colombo se reunió por la tarde con Jorge Vivaldo, y acordó rápidamente la contratación del ex arquero, quien asumirá sus nuevas funciones el lunes a partir de las 9, cuando el plantel reanude los entrenamientos después del fin de semana de descanso.

Vivaldo, nacido en Luján el 16 de febrero de 1967, tuvo una larga trayectoria como jugador.

Defendió el arco de Arsenal, Deportivo Español, Colón, Chacarita, Olimpo, Tiro Federal, de Rosario, Independiente Rivadavia, de Mendoza, Temperley, Unión del Viso y Atlético Pilar.

Y como entrenador, arrancó en la temporada 2009/10 dirigiendo a Temperley.

Luego, trabajó en la CAI, de Comodoro Rivadavia, Tristán Suárez, Comunicaciones, Sud América, de Uruguay, Villa Dálmine y nuevamente en Comunicaciones.

Su último trabajo lo realizó recientemente en Atlético Huilá, de la primera división de Colombia,

Como quedó dicho, el Flaco Vivaldo asumirá la conducción técnica del Celeste de Berisso el próximo lunes, a partir de las 9, en el estadio Genasio Sálice.

Y de acuerdo a lo que Alejo Colombo le informó a este diario, “firmará un contrato de un año”.

Vivaldo tendrá la difícil misión de cambiarle el rumbo a Villa San Carlos, que está atravesando por el peor momento futbolístico de los últimos años, y además, tiene la sombra del descenso respirándole en la nuca.