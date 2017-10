Del Potro venció a Dimitrov y se consagró campeón en Estocolmo por segunda vez consecutiva

Juan Martín del Potro venció con comodiad al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4 y 6-2 y se alzó con el título del ATP 250 de Estocolmo por segundo año consecutivo. En 2016 se había consagrado también en esas tierras frente al estadounidense Jack Sock por 7-5 y 6-1.

Luego de un año difícil, el tandilense conquistó su primer título del año. De esta manera, el ganador del US Open 2009 alcanzó los 20 títulos individuales en su carrera, cinco menos que José Luis Clerc, segundo máximo ganador de nuestro país, y 42 por debajo de Guillermo Vilas, quien domina este ranking con comodidad.

Del Potro fue superior al búlgaro en casi todas las instancias del partido, que duró poco más de una hora.

Back to back!@delpotrojuan wins a second #STHLMOPEN title in a row, topping Dimitrov 6-4 6-2. pic.twitter.com/9wBV8f0I7T