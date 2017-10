Marcos Peña: "esperemos que sea la última elección con boleta de papel"

Búnker de Cambiemos - Sin la presencia de militantes aún, el equipo que organiza el acto de los candidatos espera el cierre de los comicios con la novedad de que no habrá globos ni música alta. Desde el espacio aseguran "que no será lo mismo"

En medio de un clima de expectativa por la elección legislativa que se celebró este domingo, en el Bunker de Cambiemos de Costa Salguero ya comenzaron a definirse los últimos detalles para el acto que realizarán los principales referentes de la fuerza política una vez que se conozcan los primeros datos oficiales cerca de las 21.00.

Federico Salvai, Marcos Peña y Diego Santilli serán los primeros en hablar. Se espera que hagan un análisis de lo que fue la elección tanto a nivel provincial como nacional.

En el plano organizativo se distinguen dos datos que llamaron la atención de quienes ingresaban esta tarde al bunker. El primero fue el fuerte control que se montó ante la posibilidad del ingreso de algún artefacto explosivo o incendiario. La medida preventiva se da en el marco de las distintas amenazas de bomba que han tenido lugar en la Provincia.

El otro dato significativo fue la ausencia de globos. Según trascendió desde el espacio Cambiemos, en esta oportunidad no se utilizará este elemento que se ha convertido en una tradición en los festejos de esta fuerza política. Señalaron además que si bien no está previsto cómo será el acto en caso de ganar la elección, si está definido que no habrá música alta.

"La jornada electoral se ha dado en un clima de paz y tranquilidad" señaló el jefe de Gabinete Marcos Peña, el funcionario de Cambiemos que fue el primero en tomar la palabra.

"Nos pone contento que el pueblo argentino se ha podido expresar una vez más, en una jornada democrática sin prácticamente ningún sobresalto asi que ahora estaremos esperando los resultados, pero mientras queríamos contestar las inquietudes que puedan haber" sostuvo Peña.

Al ser consultado por cómo será la difusión de los resultados, Peña señaló que "hasta que no se modernice el sistema electoral vamos a tener que convivir con estas demoras que son las habituales desde hace varios años. Por eso desde Cambiemos propiciamos la necesidad de una reforma electoral y esperamos que esta sea la última elección nacional con este sistema de boleta papel que prácticamente ya no se usa en ningún lugar del mundo".

Al analizar el tema de seguridad, reconoció que hubo algunas amenazas de bomba en Capital pero que sólo fueron un puñado de casos si se mira el número de escuelas en las que se votó a nivel nacional. No hemos visto incidentes relevantes más allá de lo que muchas veces ocurre. Ha sido una jornada muy pacífica".

En cuanto a las medidas de seguridad que se adoptaron en el bunker, fue tajante al indicar que "se trata de los protocolos necesarios para asegurar las medidas de seguridad presidencial. Son simple protocolos de prevención".

Por su parte el jefe de Gabinete del gobierno bonaerense, Federico Salvai se refirió a la detención de dos militantes políticos en la ciudad de Mar del Plata. Al respecto señaló que "las personas detenidas estaban violando la veda electoral ya que al momento de la votación estaban repartiendo boletas en un mesa ubicada en las inmediaciones de un centro de votación".

Al ser consultado por la afirmación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que aseguró tener su propio centro de cómputos, Peña señaló que "rechaza cualquier insinuación de que el centro de cómputos oficial pueda ser puesto en dudas ya que esta absolutamente garantizado el proceso electoral, la transparencia y los resultados serán los que se van entregando".

En el caso Maldonado, sostuvo que "nosotros esperamos poder llegar a la verdad y saber exactamente lo que pasó y a partir de allí poder sacar conclusiones. Cualquier otra cosa sería apresurado".

En este marco, al referirse a las afirmaciones que Elisa Carrió vertió haciendo referencia al caso Maldonado, Peña destacó que "ella ha tenido la altura humana que la caracteriza para pedir disculpas a la familia, para dejar claro que no hubo intención de ofender de ninguna forma.

Ojalá que todos los dirigentes pidieran disculpas cuando se da alguna frase que haya podido quedar sujeta a mala interpretación".