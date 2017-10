La llegada del VAR marcará un punto de inflexión en el fútbol

Es uno de los deportes más conservadores, pero tendrá que amoldarse a los nuevos tiempos

| Publicado en Edición Impresa

La final de la Copa del Mundo de 2006 marcó un antecedente, por más que en aquel momento la FIFA no lo reconoció. El famoso cabeza de Zidane a Materazzi no fue visto por Horacio Elizondo (juez argentino del choque), pero fue asistido por el cuarto árbitro, el español Medina Cantalejo, quien a su vez había tenido el soporte del video. Ahora, dos mundiales después, con papelones incluidos como aquel gol no cobrado a Inglaterra contra Alemania en la Copa de Sudáfrica en 2010, el mundo del fútbol sí se abre al uso de la tecnología para bajar -o al menos intentarlo- el número de errores arbitrales.

El período de prueba incluyó una experiencia en la copa del mundo Sub-20 disputada recientemente en Corea del Sur, aunque ahora llegará el VAR a la competición más importante de clubes de nuestro continente: la Copa Libertadores de América, que tendrá asistencia de video en las semifinales y en las finales.

Sobre la llegada de la tecnología a la Libertadores, el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, marcó que “quiero comentarlesque enla reunión que mantuvimos el año pasado en la IFAB, fue la CONMEBOL quien propuso la aplicación de la tecnología en el fútbol de forma experimental”, inició. “Después de esa reunión teníamos que dar el segundo paso, que nosotros lo apliquemos y una vez más lo cumplimos”, continuó.

“Somos la primera Confederación en el mundo que aplica para sus campeonatos la tecnología de asistencia al réfere a través del video, lo que significa para nosotros una herramienta para hacer justicia dentro del campo de juego, esa es nuestra expectativa”, añadió.

ELIZONDO, DE ACUERDO

Elizondo, quien adelantó que la idea es utilizar el VAR en la próxima temporada de la Superliga Argentina de Fútbol, afirmó que este cambio es “altamente positivo” para el deporte aunque llevará “su tiempo de adaptación”.

“Hay que aceptarlo y convivir con el VAR. Incluso, cambiará la forma de un festejo de un gol ya que ahora deberán esperar si el árbitro decide verificar la jugada previa. Habrá una resistencia pero con el correr del tiempo la gente entenderá de qué se trata”, cerró.