¿Cómo le fue a los candidatos famosos?

La periodista y conductora Amalia Granata no tuvo ayer en las elecciones legislativas el resultado que soñó para su candidatura a diputada en la provincia de Santa Fe.

Anoche, la ex del Ogro Fabianni y Martín Redrado obtenía el 3,19 puntos, unos 60 mil votos, que la llevaban a ocupar el séptimo lugar en la carrera por un escaño en la cámara baja provincial.

De esa forma, Granata, quien en principio iba a competir con el massismo y finalmente se postuló por afuera, mantenía el caudal de votantes que alcanzó en las PASO de agosto.

Más allá del séptimo puesto, Granata logró superar a dos partidos de izquierda y un partido de religiosos que estuvo integrado por el hijo del ex boxeador Carlos Monzón.

Mejor suerte corrió el piloto del TC Marquitos Di Palma que, en representación de Unidad Ciudadana, consiguió ganar su distrito para quedarse con una banca a legislador bonaerense.

Franco Bagnato fue otro famoso victorioso y así el director de Radio Provincia y ex conductor de "Gente que busca gente" pasará a ocupar una banca en la Cámara de Senadores de la Provincia por la quinta sección.

En Tigre, también de la mano de Cambiemos, el actor Segundo Cernadas realizó una buena elección al reunir el 30 por ciento de los sufragios, lo que le permitirá a partir del próximo 10 de diciembre ejercer el cargo de concejal.

En la Capital Federal la periodista Débora Pérez Volpin, que participó en Evolución junto a Marín Lousteau, logró algo más del 11 por ciento y se adjudicó un lugar en el recinto porteño.

En tanto, la ex Leonas Inés Arrondo, quien participó por el randazzismo en la quinta sección electoral, no tuvo el sprint que la caracterizó en el hockey y quedó por debajo de la izquierda, por lo que no podrá integrar la cámara alta a la que aspiraba.