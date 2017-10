El gimnasio llega a parques y plazas con el auge del entrenamiento al aire libre

Cada vez hay más grupos que utilizan los espacios verdes de la Ciudad para sus actividades deportivas

| Publicado en Edición Impresa

El fenómeno de los aficionados que copan con correcaminatas y ejercicios los parques y plazas durante la primavera para llegar “bien” al verano se repite cada año. Pero lo que es una práctica en aumento es la presencia en los espacios verdes de la Ciudad de grupos dirigidos por profesores de educación física que optan por dar clases al aire libre.

La tendencia a llevar una vida más saludable y activa ha crecido en el último tiempo, y de la mano de este interés viene el auge actual de los gimnasios, las rutinas de crossfit, entrenamiento funcional y hasta los runners.

Los profesores de educación física consultados coinciden en que realizar ejercicio al aire libre suma motivaciones, como el cambio de paisaje, mejores condiciones de oxigenación, la posibilidad de socializar y otras virtudes que ofrece el espacio público, sobre todo cuando es verde, lo que otorga las “sensaciones” de libertad y de “aire en la cara”. En general, apuntan, “el hecho de entrenar afuera ayuda a combatir el estrés”.

“Yo me estoy preparando para correr en bicicleta, pero los otros chicos del grupo no y el hecho de entrenar todos juntos aunque hagamos distintos ejercicios, es más llevadero. Estar al aire libre me permite, en mi caso, agarrar la bicicleta un rato, dar unas vueltas al parque y después seguir con la rutina que diga el profesor”, contó Virginia Guaralias, que es parte de las alumnas que tiene Benito Farías en Parque San Martín.

“Adaptamos el entrenamiento a la persona para que el cuerpo responda bien, no se lastime y haya un progreso”, explicó Farías, experto el atletismo.

“Desde hace unos años, hay más inscriptos en el gimnasio, más allá del aumento que se produce en la segunda mitad del año”, explicó Alejandro Torres, profesor en un gimnasio de barrio Norte y agregó que “no sé si es sólo para verse bien o es que se tiene conciencia de que es saludable realizar actividad”. En este centro de entrenamiento hacen salidas aeróbicas tres veces por semana en la rambla de la avenida 32: “La gente se prende con las rutinas grupales al aire libre, tienen otra dinámica, no hay música fuerte y se respira otro clima. En sí el entrenamiento es el mismo que se puede dar dentro del gimnasio, pero muchos prefieren hacerlo afuera. Si llueve nos quedamos acá, claramente”, contó Torres.

Silva Calabrese dirige una de las clases del programa de gimnasia gratuita que da la Municipalidad en Parque Alberti. “Ciudad en Movimiento es un programa que se viene realizando hace casi dos años. La idea es generar actividad deportiva para lograr una vida saludable al aire libre, que está dirigida a toda la familia aprovechando los espacios verdes de nuestra ciudad”, explicó Calabrese. Las clases del programa tienen distintos horarios y se dan en varios espacios verdes locales.

“Yo vengo desde hace años a las clases del parque, trato de no faltar nunca porque se formó un grupo muy lindo. Hasta en invierno venimos. Me he anotado en gimnasios y siempre terminaba dejando, pero hacer ejercicio al aire libre es distinto, me estimula más”, contó Susana Testa.

Con anillos, conos, sogas, colchonetas y mancuernas llegan de lunes a viernes a Parque San Martín Emilia Zangara y Mauricio García Andrónico. “Empezamos a dar clases particulares este año. Nos manejamos con el ‘boca en boca’, recomendaciones y redes sociales”, contaron. “Entrenar al aire libre tiene otra motivación para la gente, el contacto con la naturaleza estimula de otra forma que estar entre cuatro paredes, se pasa más rápido el tiempo de trabajo”, explicó Emilia.

“No trabajamos con grupos de más de 7 u 8 personas, para poder tener un seguimiento particular y que el entrenamiento dé resultados”, aclaró Mauricio y agregó que si bien tienen un grupo de alumnos fijos desde mayo, “a fines de agosto se incrementaron los cupos y agregamos horarios. Todos quieren llegar bien o mejor al verano”.

“Ir a correr a la cinta o estar media hora en la bicicleta del gimnasio no es lo mío, tampoco puedo seguir las coreografías de las clases típicas y esta propuesta me encantó. Son ejercicios variados. Además entre árboles se respira otro aire”, contó Analía Mancusi, que va tres veces por semana al grupo de Parque San Martín.