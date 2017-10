Zannini dijo que no encubrió a los iraníes por la causa AMIA 

El ex secretario de Legal y Técnica de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Zannini negó hoy haber participado de la elaboración del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán en el marco de la causa AMIA, informaron fuentes judiciales.

El ex funcionario kirchnerista prestó declaración indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiana, frente a quienes negó también haber participado de un supuesto plan para encubrir a los ciudadanos iraníes acusados de estar detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994.

Zannini llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, a las 10, acompañado de su abogado, Mariano Fragueiro Frias, y permaneció en el juzgado de Bonadio durante tres horas. La mayor de parte del tiempo se insumió en la lectura de las 40 fojas del expediente, que solicitó el acusado.

Luego de que el juez le informara que estaba acusado de haber formado parte de una maniobra tendiente a dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes imputados en el marco de la causa AMIA, a través de la firma del Memorándum, Zannini sostuvo que no entendía la imputación específica que recaía sobre él, informaron las fuentes.

La indagatoria de Zannini había sido decidida por el juez Bonadio sin que se la solicitara el fiscal Gerardo Pollicita -quien ya no interviene en la causa-, en el extensísimo escrito en el que solicitó la indagatoria de la ex presidenta y flamante senadora electa Cristina Kirchner, y el ex canciller Héctor Timerman.

El ex funcionario kirchnerista respondió preguntas del juez y del fiscal, a quienes les dijo que no conoce "a los iraníes", que nunca participó de la elaboración del Memorándum con Irán, y que el gobierno de Cristina Kirchner no varió la postura de Argentina sobre el caso AMIA en relación a la gestión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.