Cayó una banda de venezolanos por un intento de robo en Gonnet-Bell

Fue ayer al mediodía en 489 entre 24 y 25. Hubo 4 detenidos, todos con domicilio en capital federal

Rompieron una puerta para ingresar en una casa de Gonnet-Bell, en la que no había nadie. Y cuando comenzaron a revisar todos sus ambientes, se percataron de que ya no estaban solos. La Policía había acudido al lugar, por el llamado de un vecino. Y los agarraron a todos in fraganti, o a casi todos, porque a uno lo tuvieron que correr un par de cuadras, hasta 25 y 501.

La sorpresa llegó instantes después, cuando corroboraron los datos de los detenidos. Eran cuatro y todos venezolanos, con domicilio en un hotel de la avenida Rivadavia, en capital federal.

De acuerdo al reporte oficial, se trata de “José Eleaza Dugarte (28), electricista; Sleitter Alejandro Pintos (24), changarín; Sergio Antonio Rivas Aguilar (34), changarín y Kenedy de Jesús Pintos (45), albañil”.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle 489 entre 24 y 25, cuya propietaria, identificada por la Policía como María Eugenia Dambre (38), circunstancialmente no estaba allí.

Ahora si los ladrones tenían esa información, estaban haciendo cierta inteligencia en el barrio o actuaron al voleo, es algo que están tratando de establecer los investigadores, de la seccional 13ª, el Distrito y el Comando de Patrulla Norte.

En la causa, caratulada preventivamente como “tentativa de robo calificado en poblado y en banda”, tomó conocimiento la fiscal penal en turno de La Plata, Virginia Bravo.

Se supo que los integrantes de la banda, una vez que accedieron al interior del domicilio, levantaron distintos elementos de valor, como dinero en efectivo (pesos y dólares), una playstation y varios juegos para esa consola.

Sin embargo, a la hora del recuento de la evidencia, los pesquisas secuestraron teléfonos celulares, un reloj y hasta un Chevrolet Corsa de color champagne, en 489 entre 23 y Belgrano, en el aparecieron prendas de vestir, que serán sometidas a reconocimiento.

Respecto de ese rodado, anoche se intentaba establecer si contaba con algún impedimento legal y si los sospechosos pudieron haber perpetrado algún otro golpe en la Ciudad.

Los imputados, una vez que el juez de garantías de intervención defina el requerimiento de detención, tendrán que ser trasladados al edificio de las fiscalías penales, donde serán sometidos a una audiencia de indagatoria.

Los vecinos, demás está decirlo, se mostraron alarmados por el fuerte operativo de seguridad montado en la zona y mucho más cuando se enteraron de que una banda de venezolanos era la que había caído presa por la tentativa de robo en 489 entre 24 y 25.

OTROS CASOS

En tanto, según las fuentes consultadas por EL DIA. También hubo robos en una vivienda de las calles 516 y 21; en otra de 5 y 98 y en 515 y 192, todas en ausencia de moradores.