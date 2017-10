“El rugby argentino está en el camino correcto”

El ex jugador y entrenador de nuestra ciudad fue nombrado Head Coach del seleccionado juvenil

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

ENTREVISTA

José Pellicena fue, desde 1997 al 2002, jugador de la primera división de La Plata. En el 2002 viajó a Italia para convertirse en jugador del Parma (donde estuvo siete años). En 2008 y 2009 fue entrenador de las juveniles del club italiano. Luego de eso, comenzó como colaborador de Destrezas de Medio scrum y Apertura en el Amarillo de Gonnet. En el 2011, fue designado entrenador asistente del Seleccionado mayor de la URBA y del URBA M-18. En 2012, 2013 y 2014, se desempeñó como Secretario Técnico del plantel superior del CASI. También en ese 2014 fue entrenador del seleccionado mayor de la URBA y además, Secretario Técnico del Pladar Buenos Aires. En el 2015 se sumó al staff de Los Pumas como entrenador asistente, previo paso por Pampas XV; finalmente en 2016 y 2017 fue uno de los entrenadores de los Jaguares en el Súper Rugby; por lo que a “Cochi”, que es como lo conocen todos a Pellicena en el mundo ovalado. Después de tamaño recorrido rugbístico, la chance de ser el entrenador principal de Los Pumitas: “Llega en un momento justo de mi carrera”, que es el mismo Pellicena lo reconoce.

Pellicena viene de trabajar los últimos quince días en las Academias de Auckland y Wellington en Nueva Zelanda, pero es un trotamundos que no para y este fin de semana, concentró con los Juveniles en la ciudad de Mar del Plata, fue así que en un alto de sus actividades, charló con El Día y dijo que: “Estoy muy contento por todo esto, con muchas ganas y energías, primero por el respaldo de la UAR y después porque constituye un gran desafío personal, llega en un momento justo de mi carrera; de hecho ya estoy trabajando mucho con el staff (lo acompañan Enrique Pichot y Ricardo Le Fort) y este fin de semana tendremos ya un amistoso contra el seleccionado mayor de Mar del Plata”, expresó el entrenador platense.

EL SISTEMA DEL RUGBY ARGENTINO

“El sistema del rugby argentino y sus PLADARES (Centros de alto rendimiento) son cada vez más eficientes; claro que tenemos muchas cosas para seguir ajustando, mejorando, pero no hay dudas que año tras año vamos creciendo y optimizando todo el sistema de trabajo que tenemos dentro de la Unión Argentina de Rugby, sea desde los entrenadores, jugadores o desde la parte que no es visible, que es la gente que día a día desarrolla sus tareas: médico, nutricionistas, psicólogos, administrativos, en fin una cantidad de gente inmensa que trabaja alrededor de todos los equipos argentinos”. A lo que agregó: “Todo esto confluye en darnos cuenta que el camino del rugby argentino es el correcto; que nos falta mucho, de eso no hay dudas; es más nos falta muchísimo, los resultados numéricos no son los que hubiéramos querido tener a esta altura, pero somos conscientes que todo esto es parte del aprendizaje que tiene que atravesar nuestro rugby, el camino que está atravesando es el correcto”, aseguró Pellicena.

“Estuve en todas las etapas de trabajo del Sistema de Alto Rendimiento de la UAR, por eso este nombramiento como Head Coach de Los Pumitas, es una función distinta, pero mi idea es seguir con un perfil más cercano a lo que me apasiona, que es el trabajo de campo y que encima sea con los jóvenes, transforma todo en un desafío máximo, en ellos está el futuro de nuestro rugby”.

EL ADN CANARIO

La charla derivó en la formación de varios entrenadores surgidos de La Plata Rugby como lo es su caso, el de Esteban Meneses (Head Coach de Uruguay) o el de Agustín Carrara (con recorrido en varios clubes de la URBA) y Pellicena al respecto dijo que: “El club por suerte tuvo la formación de jugadores que después han seguido ligados al entrenamiento, hoy en día a nivel nacional, es una de las instituciones mejor consideradas, sin lugar a dudas es un muy lindo reconocimiento para todos los que queremos mucho a La Plata Rugby”, explicó.