“Hay que pelearla todos los días porque no nos queremos ir al descenso”

El Pollo, uno de los referentes, analizó la crisis de San Carlos

Por LEANDRO DUBA

San Carlos atraviesa por su peor crisis futbolística de los últimos años, lo que genera la lógica preocupación de dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. La realidad, que es muy cruda por cierto, demuestra que el equipo, en lo que va del actual torneo de Primera B, sumó un sólo punto de los últimos dieciocho posibles. Se ubica último en la tabla de posiciones y también en la de los promedios, la que más le interesa.

El equipo, plenamente renovado para encarar esta temporada, todavía no alcanzó el nivel de juego que el entrenador Facundo Besada pretende. Si bien tuvo buenos pasajes en algunos partidos, los resultados le han dado la espalda y la situación con el promedio se sigue complicando.

En un mano a mano con este diario, Mauro Raverta (36), uno de los “íconos” de la institución de Berisso y referente del plantel, analizó la cruda realidad futbolística de San Carlos, que lo tiene muy preocupado como a los demás integrantes del grupo y del cuerpo técnico.

-¿Qué le pasa a San Carlos?

- Estamos en una situación comprometida. Hemos tenidos partidos buenos, pero los resultados no se dieron, y otros partidos malos, como el que jugamos con Fénix. Ahí tuvimos un primer tiempo para el olvido, donde nos fuimos al descanso tres goles abajo. Estamos muy preocupados porque no podemos salir del fondo de la tabla. Hemos realizado una gran pretemporada, tenemos un plantel muy rico, pero la realidad indica que los resultados no nos acompaña.

“El grupo tiene autocrítica y es responsable de este momento. Somos conscientes de que entramos a la cancha y que las soluciones tienen que salir de nosotros mismos”

- Besada es un técnico que tiene los conceptos muy claros.

- Entendemos perfactamente lo que quiere. Siempre fue muy directo con nosotros y tratamos de hacer lo que nos pide dentro de la cancha, por el bien nuestro y del club. Debemos empezar a sumar porque estamos complicados. Los partidos pasan y los resultados no aparecen. Es un momento crítico, que viene de los últimos torneos.

-¿La presión del descenso es el peor enemigo?

- Hemos estado en peores situaciones y pudimos salir adelante. Queremos seguir en la categoría. El grupo tiene autocrítica y es el responsable de este momento. Además, somos conscientes de que entramos a la cancha y que las soluciones tienen que salir de nosotros mismos.

-¿Cómo se maneja la ansiedad en estos momentos de crisis?

- Todos queremos ganar y regresar tranquilo a casa. No hay otra que seguir trabajando fuerte en la semana, como lo venimos haciendo. Ponerle el pecho a los peores momentos y sacrificarnos por esta camiseta. Tenemos que estar mucho más atentos y corregir cuestiones de importancia. Por ejemplo, nos cuesta convertir goles. Generamos chances, no muchas, pero no podemos anotar. Y en defensa, debemos estar metidos y concentrados, porque con Fénix, por ejemplo, llegaron tres veces y nos marcaron tres goles. No tenemos demasiado margen de error.

-¿ Qué le falta al equipo para dejar atrás este momento y despegar definitivamente?

- El grupo está muy bien, compenetrado en este proyecto y dispuesto a defender esta camiseta. Nos matamos en cada entrenamiento y hablamos siempre. Todos tenemos autocrítica. Hay que pelearla todos los días, ponerle el pecho a las balas porque no nos queremos ir al descenso. Hay que agachar la cabeza, trabajar y tirar para adelante. Hemos estado en peores situaciones, pero la realidad es que estamos últimos en las dos tablas. Todavía falta mucho camino por recorrer. Tenemos tiempo suficiente para corregir cosas y demostrar que esto es solo una racha adversa. Hay un plantel muy rico y compenetrado con esta camiseta.