¿Cuánto costará presenciar el Mundial de Rusia 2018?

Un repaso por los valores de los aéreos, los alojamientos, las entradas, la comida y los traslados

| Publicado en Edición Impresa

Por lautaro segura

informe

Tras unas Eliminatorias para el infarto, la Selección Argentina se aseguró el pasado 10 de octubre un lugar en el Mundial de Rusia 2018 y son muchos los platenses que sueñan con estar en la cita mundialista el año próximo. Pero no resultará nada económico poder presenciar el espectáculo durante un mes ya que al precio del dólar de hoy se necesitarán sin lujos no menos de 100.000 pesos.

AEREOS: LO MAS CARO DEL VIAJE

A diferencia del Mundial pasado en Brasil, que cualquier argentino podía llegar por vía terrestre sin inconvenientes, el año próximo no hay otro opción para estar en la Copa del Mundo que no sea mediante un avión (o varios combinados). Los más de 13.000 kilómetros que separan ambos países, sumado a que los precios son “inflados” por las aerolíneas por ser época de Mundial, hacen que los pasajes no bajan de los 30.000 pesos.

Los vuelos más baratos a Moscú tienen al menos dos escalas en alguna ciudad intermedia y, el precio más bajo encontrado luego de una exhaustiva búsqueda, fue de $34.458 mediante Qatar Airlines con escala en Doha saliendo el 11 de junio desde Ezeiza. Algunas aerolíneas y agencias de viaje ya ofrecen la posibilidad de pagar en hasta 50 cuotas- y pueden llegar en las clases más altas a los $122.000.

¿Se puede viajar por menos? Sí, pero para eso hay que despegar desde Asunción. Saliendo en la semana previa al inicio del Mundial, existen pasajes a $24.000 desde la capital paraguaya. Si se le suma el aéreo de Argentina a dicho país limítrofe ($4.000 aproximadamente) el número total quedaría en $28.000.

HOSPEDAJE: DE TODO TIPO Y VALOR

Si bien casi todos los hoteles se encuentran reservados para la fecha del torneo, quienes tengan suerte podrán encontrar un tres estrellas en Moscú 35 dólares que, por 30 noches, rondaría los 18.600 pesos argentinos.

En sitios de alojamiento particular, como AirBNB, un departamento de dos ambientes para dos personas cuesta entre $18.000 y $42.000 por mes. Se puede encontrar a $500 diarios alguna habitación privado de alguna casa particular, aunque dicha oferta aparecerá en mayor cantidad más próximo al Mundial.

ENTRADAS: DESDE 105 DOLARES

En la categoría 3, la más barata para extranjeros (los rusos tienen una opción más económica aún), para los partidos de fase de grupos está 105 dólares, para los octavos 115, para los cuartos 175, para las semis 285 y para la gran final 455.

COMIDA: MAS BARATO QUE EN ARGENTINA

Rusia es un país de grandes dimensiones y, por lo tanto, hay una amplia variedad de platos de los que disfrutar: una buena sopa, como la borsch (de origen ucraniano), el stroganoff (carne de ternera con salsa de nata), el kéfir (una bebida similar al yogur), el famoso sushi, la universal comida rápida, entre otras.

Para tener una referencia, una comida para dos en un restaurante económico sale $150, un combo en una cadena de hamburguesas ronda los $90, mientras que una pinta de cerveza local sale $21. En comparación, se puede comer por menos plata que acá en Argentina.

De acuerdo con la experiencia de los usuarios de u sitio web de viajes, el 41% gastó en promedio entre 20 y 50 dólares por día en alimentos y souvenirs en Moscú.

TRASLADOS: EL FAN ID DE FIFA

A pesar de que el Mundial se juega en el lado europeo de Rusia, los traslados igualmente son engorrosos y caros de sede en sede. Por suerte, la FIFA lanzó hace poco el “Fan ID”, que es una credencial obligatoria e intransferible que deberán tener todos aquellos que pretendan ver un partido de la Copa del Mundo de Rusia 2018 en un estadio.

Uno de los beneficios de la misma es que es todos los trenes que se dirijan a los estadios serán gratuitos, al igual que el transporte público los días de partidos en la sede en donde se celebren los encuentros de la Copa del Mundo.