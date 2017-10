El turno de Zannini por la denuncia de Nisman

El ex funcionario K debe presentarse hoy ante Bonadio. El jueves, Cristina

El ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo Carlos Zannini concurrirá hoy a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado a la AMIA, en 1994.

“De las causas políticas, es la causa más política de todas”, sostuvo el ex funcionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en declaraciones a los periodistas en la escuela en que votó ayer en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Zannini es uno de los 24 imputados que junto a la ex presidenta y candidata a senadora nacional, Cristina Fernández, fueron convocados a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, en la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

“Mi estrategia judicial no la voy a expresar en los medios (de comunicación)”, dijo el ex candidato a vicepresidente del PJ en el 2015 cuando los periodistas le preguntaron si planea declarar verbalmente y responder al cuestionario del juez y del fiscal federal Eduardo Taiano.

Zannini subrayó que “la carátula (del expediente) es encubrimiento y yo no encubrí absolutamente a nadie y menos a los iraníes” y finalizó: “Siempre cumplí fielmente la Constitución y las leyes en lo que estaba dentro de mis facultades”.

La causa se remonta a la denuncia que el 14 de enero de 2015 Nisman, entonces jefe de la unidad fiscal AMIA, radicó contra Cristina Fernández y otros funcionarios acusándolos de encubrir a Irán a través del memorándum que no llegó a ponerse en práctica pero fue aprobado en tiempo récord por el Parlamento argentino.

Cuatro días después, el fiscal apareció muerto con un balazo en el baño de su departamento.

El Memorándum fue firmado con las autoridades de Irán en Etiopía el 27 de enero de 2013 por el entonces canciller, Héctor Timerman, sobre temas vinculados al ataque terrorista a la AMIA.

LOS QUE YA PASARON

Hasta ahora ya han declarado Timerman, el dirigente kirchnerista Luis D’Elia, el ex vicecanciller Eduardo Zuain, el ex espía inorgánico Ramón “Alan” Héctor Bogado, el ex secretario de la mezquita de Flores, Jorge Alejandro Khalil, el ex dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, los ex secretarios de la Cancillería, Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado.

Hoy también deberá comparecer el ex vicecanciller Alberto D’Alotto; mañana martes 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El miércoles 25 tendrán que presentarse la ex Procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Fernández, el jueves 26.