Dispar impacto en las clases tras las elecciones

En varios colegios no llegaron a limpiar y no hubo actividades. La mayoría tuvo jornada normal

Ni bien terminó el operativo de las elecciones comenzó otro: limpiar los colegios en los que se votó. Pero no en todos los casos llegaron a terminar las tareas y entonces hubo varios establecimientos educativos que no tuvieron actividades en el turno mañana durante la jornada de ayer.

En tanto, hubo escuelas en las que también se desarrollaron jornadas de perfeccionamiento docente. Pero, según remarcaron en la cartera educativa bonaerense, en los colegios se privilegió el dictado de clases. En caso de no haber espacio para desarrollar ambas actividades en forma paralela, se le dio prioridad a las clases.

No se pudieron dar clases en la Escuela Secundaria Nº1 Manuel Belgrano, y en el Albert Thomas, entre otras. En otras instituciones, como el caso del Ex Normal 1 o la Media Nº 31, la jornada se desarrolló con normalidad, y también se realizaron perfeccionamientos docentes.

En los colegios de la UNLP, las actividades también transcurrieron con normalidad, excepto en la escuela Anexa, donde las clases se restablecieron por la tarde, según pudo averiguar este diario.

Donde tampoco hubo clases fue en la Secundaria 9 de Gonnet.

En tanto, el Director del Albert Thomas, Sergio Figuereido, explicó a la prensa que “durante la mañana vinieron algunos chicos porque tenían que hacer trabajos, pero nosotros estuvimos con perfeccionamiento y no se dictó clases. A la tarde y a la noche el funcionamiento fue normal. La mayoría de las tareas de limpieza se hicieron el domingo a la noche, pero se terminaron el lunes porque había mucho por hacer”.

6000 COLEGIOS

Fueron 6.000 los colegios de educación primaria y secundaria bonaerenses donde se votó el domingo en las elecciones legislativas.

El ministerio de Educación provincial dispuso un operativo de limpieza luego del escrutinio para garantizar la higiene de los establecimientos. Pero no llegó a completarse en todos los colegios.

La medida generó un fuerte cruce con los gremios de los maestros, los cuales salieron a denunciar que al dictado de clases se sumaba una jornada de formación docente que ya estaba pautada en el calendario educativo.

El miércoles pasado, en duro comunicado, los sindicatos docentes dijeron que “no puede garantizarse, a la vez, el cuidado de los alumnos, la continuidad pedagógica y la jornada institucional”.

La advertencia, como informó este medio, había sido lanzada por los seis gremios docentes bonaerenses (Feb, Sadop, Suteba, Uda, Amet y Udocba) a través de una nota que enviaron la semana al titular de Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny, donde subrayaron la “grave incongruencia” que la situación conlleva, y hacen a la dirección general de Cultura y Educación “único y absoluto responsable de la integridad y seguridad de los alumnos, (con) reserva de formular las denuncias de rigor en atención al riesgo innecesariamente generado”.

Sin embargo, se informó desde la cartera educativa que hubo actividades en forma dispar en los colegios de la Región.

DISTINTAS SITUACIONES

“Hubo escuelas con clases en forma normal porque no fueron afectadas a las elecciones. Otras tuvieron clases y jornada de perfecciomiento docente, donde tuvieron que desplegar distintas estrategias para llevar a cabo ambas actividades. Y hubo otras en las que no hubo actividades durante el turno mañana porque no llegaron a limpiar el colegio. En tanto, hubo algunos casos en los que se postergó la capacitación docente porque no había lugares para desarrollar las clases y la capacitación de los maestros a la vez”.

Ante algunos casos de confusión planteados por padres de los alumnos, desde la cartera educativa salieron a ratificar su intención de que los alumnos asistan a las aulas con normalidad, incluso en el turno mañana.

Para el turno tarde todos los establecimientos educativos tuvieron actividades normales.