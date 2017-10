Pintar murales, una fórmula para darle estilo a deslucidas fachadas

Son cada vez más los vecinos que los eligen para preservar los frentes de sus casas o locales

Los colores de a poco van ganando terreno en las paredes de la Ciudad. Vecinos y comerciantes invierten en realizar murales en sus viviendas y locales para darle otra fisonomía a las fachadas. Unos lo hacen por cuestiones estéticas y artísticas; otros para tapar grafitis y dibujos agresivos.

Egresados y estudiantes de Bellas Artes conforman un amplio abanico de propuestas para darle otra cara a las paredes de la Ciudad, que en múltiples casos están deterioradas por el paso del tiempo y por el “ataque” que llevan a cabo distintos grupos que dejan sus marcas .

Carola Bagnato terminó por estos días un imponente mural con una amplia paleta de colores en acuarela que retratan un retazo de la Ciudad. La obra la realizó en 3 y 47 y dijo que “cada vez más nos piden comerciantes y vecinos particulares que realicemos murales”.

Sobre los grafitis, Carola dejó planteado que “sólo se trata de pintura. Si alguien llega a dañar alguna obra volvemos y la reparamos. No hay que dramatizar. No venimos a luchar contra nadie, no es el espíritu de nuestro trabajo. Sólo se trata de darle una cuota de color y arte a una fachada”.

Lucía, integrante del grupo Cromoxomas, contó que “cada vez hay más demanda de esta clase de trabajo en la Ciudad. No todos son a pedido. En algunos casos lo hacemos nosotros por cuenta propia”.

Integrantes de ese grupo, precisamente, pintaron el último mural que se ve en la biblioteca central de 47 entre 5 y 6. El mural anterior, del reconocido artista Milo Locket, había sido vandalizado, tenía dibujos y mensajes agresivos y, según contaron en el grupo, un domingo resolvieron “pintar, sin esperar los tiempos burocráticos. Cuando al lunes salieron a ver quiénes estaban pintando, le contamos la idea, les gustó y todo quedó bien. Fue una intervención rápida, que buscó mejorar el lugar”.

Según distintas fuentes consultadas, pintar un mural puede tener un costo de unos 10.000 pesos entre mano de obra y materiales. El tiempo que puede demandar el trabajo oscila entre los cuatro días y una semana.

De todos modos, no en cualquier caso cobran por pintar un mural. “Cuando lo pide una escuela, un jardín de infantes o una entidad de bien público, a veces no se cobra, depende del contexto. Hay situaciones en las que se busca un motivo que aliente a los chicos a asistir al colegio o al club. Es un aporte para la inclusión”, contó otro muralista consultado por este diario.

A su vez, integrantes de distintos grupos muralistas coinciden en que “no somos instrumento para contrarrestar a nadie. Como por ejemplo, los que hacen grafitis en las paredes. Nos convocan a realizar una obra, pactamos las condiciones, ponemos nuestro arte y ahí se acabó el asunto”, dijo uno de los artistas plásticos.

El recurso de los murales fue utilizado por diferentes vecinos de Tolosa, que realizaron obras en las fachadas de 1 desde 528 a 532 para embellecer ese circuito, por la llegada del tren eléctrico y para que quienes llegan a la Ciudad a través del tren se encuentren con una vista diferente, explican.

Otro ejemplo es el caso de un enorme paredón de un corralón de 138 y 67, donde el artista Lumpen Bola desarrolló una galería de personajes emblemáticos nacionales e internacionales.

CUADRILLA ANTI GRAFITI

El estado de las fachadas de la Ciudad, se sabe, es un tema de constante preocupación vecinal, por lo que se han desarrollado programadas para combatir las pintadas agresivas. Por caso, desde la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental de la Municipalidad de La Plata aseguraron que la cuadrilla anti-grafiti “sigue tomando reclamos que llegan a la línea municipal 147, con un total de entre 5 y 7 fachadas recuperadas por día”.

En ese marco, durante la última semana se llevó a cabo un operativo de limpieza en avenida 44 en el tramo que va desde 1 a calle 6, y al mismo tiempo, se realizan tareas de hidrolavado en las oficinas de la Agencia de Recaudación Platense (APR), ubicadas en 13 y 50.

Asimismo, desde la Dirección de Restauración Urbana adelantaron que se estudian dos proyectos para combatir el vandalismo y los grafitis a partir del próximo año.

Por un lado, se analiza la posibilidad de conformar una cooperativa que dependa del municipio y que esté abocada a la limpieza de fachadas. En tanto, se prevé la realización de una galería de arte nocturna a cielo abierto, para la confección de murales sobre persianas metálicas en los centros comerciales de 8 y calle 12.

El objetivo es “devolver su apariencia originaria a decenas de fachadas de inmuebles públicos y privados pintarrajeadas con inscripciones en aerosol o grafitis realizados sin autorización, el municipio desarrolla un plan de remoción, lavado y limpieza de este tipo de intervenciones”.

De acuerdo con la información suministrada por los voceros oficiales, el operativo está en la órbita de la Dirección de Restauración Patrimonial platense, que se encarga del despeje de los frentes de edificios públicos afectados por la vandalización, y también lo hará con aquellos particulares que lo soliciten a los números telefónicos 0-800-999-5959 y 147 -ambos de atención vecinal-.