Sol Pérez subió un video en Instagram que explotó entre los usuarios

Cerca de conseguir los 2 millones de seguidores en Instagram, Sol Pérez decidió compartir un sensual video de ella bailando, y encendió las redes.

Su publicación estuvo acompañada además de una reflexión a partir de los comentarios virtuales que suele recibir: "Una mujer no es una put(...) o una regalada por una foto o un video. Sacarte una foto tapada no te hace santa, no te hace buena persona o inteligente. Amo mi cuerpo, y no porque crea que se lindo, solo porque me quiero y me acepto como soy".

Y continuó: "Es triste que mujeres insulten o agredan. Que atrasados como sociedad si siguen creyendo que una mujer es trola por una foto o un video. Yo puedo subir una foto desnuda y eso no me hace un gato, una trola o por eso merezco que me violen. Me producen tristeza, y mucha mucha vergüenza·.

La participante del Bailando finalizó: "Soy Sol Perez, estudiante de derecho con promedio 8 en la facultad (para los que piensan que soy una hueca), tengo el mejor trabajo del mundo y la mejor familia del mundo. Perdón si te molesta mi vida, yo soy tan feliz que no tengo tiempo de fijarme en la tuya".