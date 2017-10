“Quise hacer un ‘choque los 5’”

El periodista rompió el silencio sobre la denuncia de acoso y afirmó que se trató de un accidente

“He sido difamado de una manera demoledora” se defendió Ari Paluch ayer, durante su programa radial “El Exprimidor”, por FM latina, luego de hacerse conocida la denuncia de Ariana Charrúa, microfonista de A24, quien expuso ante las autoridades del canal que el periodista la acosó sexualmente.

“Tengo que dar una pequeña explicación y no creo que amerite más que eso”, reconoció el conductor, quien calificó de malentendido lo sucedido. Argumentó que mientras le colocaban el micrófono y la “cucharacha”, todo se hacía “raudamente” y él pretendió hacerle un “give me five” (choque los 5) a Charrúa, pero sin embargo tocó su cadera. Pero la cosa no sigue ahí: “Me voy y me doy cuenta que habría tocado un lugar más intimo, y en seguida le digo ‘Disculpá’. Y en esa situación, toco su cadera y no sé si ella se movió o sin querer le toque su parte íntima y me fui porque vivimos apurados. Y me voy. Y eso fue todo lo que pasó y tardó sólo un segundo y fue solo con la intención de irme. Y cuando me percato que toco otro lugar me disculpé y me fui. Y yo dije que fue sin querer”.

Para cerrar, Paluch dijo que cree que “lo que se está diciendo no se ajusta a la realidad. No tuve ninguna intención” y juró “por sus hijos” que no lo hizo a propósito.

LA CARTA

A pesar de los dichos de Paluch, la carta presentada por Ariana Charrúa brinda detalles de la situación, acontecida el martes pasado: “A las 14 finaliza el programa conducido por dicho conductor y comienza otro. En ese momento mi labor es quitarle los micrófonos y retornos a cada uno de los conductores. Me acerqué a retirar los equipos del señor Paluch, continuando con una de las panelistas. En ese instante el señor Paluch me tocó el trasero. Esta situación me resultó ingrata, sorpresiva, abusiva, ofensiva, desagradable. La expresión en mi rostro se transformó y al ver él mi actitud, intentó apaciguar lo hecho diciendo ‘perdón, no me di cuenta’, con un tono un tanto altanero. La panelista vio toda la situación, mi falta de reacción y con enojo le respondió: ‘Sí, claro, no te diste cuenta’. Y él se retiró rápidamente mientras ella intentaba calmarme con sus palabras”. Este es un tramo del descargo de la mujer, en el cual también indica que el hecho habría sido registrado por las cámaras de seguridad del estudio 1.

Luego de realizar su descargo, reconocer el contacto físico con la sonidista y disculparse en público desde su programa, el conductor fue abordado por una notera de “Los Angeles de la Mañana”, a quien intentó despachar con un dicho desafortunado, que ocasionó un cruce: “Ya hice mi descargo: en este caso fue un accidente”, dijo Ari, y la movilera lo interpeló: “¿En los otros casos no fue un accidente entonces?”.

“Estás diciendo cosas que van a generarte un problema”, se defendió el periodista, y ella volvió a la carga: “No es necesario tocar a alguien para abusar. Podés tener dichos verbales”.

El, indignado, se fue del lugar diciendo: “Si me bajás la voz, yo te agradezco porque yo te respeto. Estás equivocada, no es cierto. Lo que tenía que decir, ya lo dije. Si vos no me respetás, me tengo que ir”.

repercusiones

La denuncia de Charrúa tuvo más consecuencias: José Gaucho Hernández tenía la columna de policiales en el programa de Ari Paluch, y al enterarse de la denuncia de la sonidista de la señal de noticias A24, decidió renunciar a su puesto para solidarizarse con ella.

En tanto, la locutora Verónica Albanese, quien trabajó en su histórico ciclo radial “El Exprimidor” de Paluch, también se animó a dar testimonio de lo que ella vivió con el autor del libro “El combustible espiritual”: “Empecé a trabajar con Ari Paluch, después de que se fue Federica (Guibelalde), que la había pasado tan mal por la misma situación, a tal punto que se fue a vivir a otro país. Empiezo a trabajar, hacíamos el pase con Juan Castro y con Andy Kusnetzoff, unos divinos. Ellos veían justamente lo que era Ari, todo el tiempo acosando y demás”.

La mujer queda embarazada y al conductor le gustaba como iba vestida: “Siempre me decía ‘qué bueno embarazada, mirá qué linda’. Algo muy perverso y, de inocente, uno siempre sigue trabajando, porque se valora el trabajo. Y todos alrededor diciéndole ‘basta, pará, está embarazada, no la jodas más’. Yo sentía que lo podía ir llevando hasta que llegó un momento en que yo estaba embarazada de cinco meses y él todos los días me jodía con la panza, me decía ‘seguí vistiéndote así, mejor, cuánto más provocativa mejor’. Pero un día me fui con un enterito, un jardinero de embarazada, y me dijo ‘no, no, ya está, sos una embarazada cualquiera, no vengas más’”.

Verónica reconoció que le preguntó qué tenía que ver eso y le aclaró que “nunca ibas a lograr lo que vos querías conmigo, ni embarazada ni no embarazada” y Paluch le respondió: “No vengas más, no quiero que vengas más”.

Además, varios famosos se expresaron en relación a este escándalo, y uno de ellos fue Jorge Rial, qu e lo hizo vía Twitter y luego desde “Intrusos”, repudió a su compañero de empresa. El canal, en tanto, insistió en ser cautelosos: Daniel Vila, presidente del Grupo América, habló desde Estados Unidas y explicó que “no se va a tomar una resolución a la ligera. Dado que la denunciante presentó una carta, le pedimos a él que también presente un descargo por escrito y una vez que lo haga se tomará una determinación”. El empresario, marido de Pamela David, agregó: “No habrá decisión hasta que Paluch no presente su escrito. Depende de él. Seremos cautos. Es un tema delicado y no es cuestión de arruinarle a alguien la carrera ni la vida familiar”.