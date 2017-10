“Lo que cambió fueron mis ganas, ahora estoy con energía”

En la presentación evitó mirar para atrás y enfocó sus palabras en la alegría de volver a estar en el Pincha

Siete meses después de su renuncia, Agustín Alayes pegó la vuelta a Estudiantes. Ayer fue presentado como nuevo secretario técnico y en su primer contacto con la prensa evitó profundizar en los motivos de aquella sorpresiva salida. Dijo que nada tuvo que ver un dirigente sino el desgaste. Resaltó estar con ganas, ilusionado y sostuvo que Lucas Bernardi era el técnico indicado para este momento. A continuación sus palabras.

-¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a regresar?

-Los motivos de estar acá tienen que ver con que se dio la posibilidad de volver, que el vínculo que tengo el Club es muy fuerte y mi relación con las personas que están al frente de la institución también lo es. Más allá de que nunca me terminé de alejar del todo, ahora estoy acá de nuevo, feliz y contento con ganas de sumar desde adentro y de ayudar para que el club siga creciendo.

-Cuando te alejaste planteaste un desgaste. ¿Qué cambió ahora para volver?

-Lo que cambió fueron mis ganas. Cuando uno se aleja de un lugar y del día a día en la gestión se relaja, descansa y empieza a analizar las cosas desde otro lugar. Eso me pasó a mí en todos estos meses. Saqué conclusiones de lo que había sido mi primer paso por el Club y recargué pilas para estar hoy al 100 por 100 como lo requiere el cargo.

-¿Tus diferencias con dirigentes de la gestión anterior tuvo que ver con tu salida y con este regreso?

-Sinceramente no. A la hora de explicar el motivo de mi salida vuelvo a lo que dije en su momento: tuvo que ver con un desgaste particular. Sentí que era el momento para irme. Ahora siento que es el momento de volver, porque me convocaron. Vuelvo a estar en la órbita de quienes conducen al club para dar una mano. Es una satisfacción muy grande. Me siento con las ganas necesarias. Volver para atrás no tiene sentido, y no es para esquivar la pregunta.

-¿Tu salida tuvo relación con el descalabro futbolístico que pasó en el club: la salida de Vivas, el tema Nardi, la llegada de Matosas y la contratación de 10 futbolistas?

-Es verdad que fueron movidos los últimos meses, pero me quedo con todo lo bueno que pasó en Estudiantes. No tengo dudas que las intenciones fueron las mejores. En el último mercado de pases el club vendió como nunca. Hoy me toca estar en el día a día y veo que hay proyectos que se están cristalizando. Lo malo que pasó lo analizaremos puertas para adentro y trataremos que las cosas sigan por buen rumbo.

-Teniendo en cuenta que lo conocés desde hace un tiempo, ¿qué le puede aportar Lucas Bernardi a Estudiantes?

-En primer lugar quiero reconocer que soy parte de la decisión de traerlo a Estudiantes, con todo lo que eso conlleva. Estoy convencido que era la persona que el club necesitaba y da con el perfil que nos dio resultados en los últimos años. Ahora falta lo más difícil: que lo pueda demostrar día a día y lo pueda llevar adelante. Lo voy a ayudar y ojalá entre todos podamos construir un equipo que refleje lo que el hincha y nosotros queremos.

-¿Cuáles serán tus funciones de ahora en más?

-Similares a las del proceso anterior, donde estuvo mayormente en el fútbol profesional y amateur. Ahora tengo intenciones de involucrarme más en el fútbol infantil y en la escuela de fútbol como para seguir desarrollando y unificando criterios con la formación, una de las partes que a mí más me gusta.