Diputados aprobaría hoy "por amplio margen" el dictamen para quitar los fueros a De Vido

Así lo indicó el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, quien dijo que las acusaciones contra el ex ministro kirchnerista "son gravísimas"

El presidente a la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el oficialista Pablo Tonelli, aseguró que hoy aprobarán el dictamen favorable del proyecto para quitar los fueros a Julio De Vido y afirmó que espera que se apruebe "por amplio margen" en el recinto, durante la sesión convocada para el miércoles, porque "los delitos son gravísimos".

"Espero que sí, que se apruebe por amplio margen, que no haya dudas. Las acusaciones son gravísimas. En la causa del gas licuado, el sobreprecio que se pagó a lo largo de siete años, que es el lapso que abarca la investigación, fueron 7 mil millones de dólares. Esa plata desapareció", aseveró en declaraciones a la prensa.

El legislador recordó que cuando intentaron votar la expulsión en julio del ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo, no alcanzaron los dos tercios necesarios porque para muchos diputados "hacía falta un requerimiento judicial, y ahora el requerimiento está, no sólo uno, sino dos".