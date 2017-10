Un ex jugador de Boca compitió con Mbappé para estar entre los mejores juveniles del mundo

Mientras Cristiano Ronaldo levantaba el trofeo "The Best" entregado por la FIFA como el mejor jugador del año, el diario italiano "Tuttosport" premiaba a los mejores futbolistas Sub-21 del año y entre los galardonados aparecía un ex Boca.

Se trata de Rodrigo Bentancur, el uruguayo que estuvo hasta no hace mucho en el equipo xeneize y ayer fue consagrado como el décimo mejor juvenil del mundo de acuerdo a la elección realizada por el diario de Italia.

Bentancur, actualmente en la Juventus integró el Top 10 de los juveniles. El Golden Boy se otorga en base a los votos de 30 periodistas de los principales diarios deportivos europeos, pertenecientes a 20 países distintos.

El premio principal fue para el delantero francés del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé.