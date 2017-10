Yanina Latorre se emocionó luego de quedar eliminada del Bailando

Yanina Latorre terminó su participación del Bailando ayer por la noche tras quedar eliminada en ritmo libre en el duelo telefónico contra Mica Viciconte, que fue elegida por el público con el 81% de los votos.

Previamente, en el duelo, el jurado salvó a las parejas de Fede Bal y Laurita Fernández, Flor Vigna y Agustín Casanova, y Consuelo Peppino y Agustín Reyero.

Visiblemente emocionada, Yanina expresó que: "Para mí fue un año difícil, te agradezco el respeto a vos y al jurado. La pasé bien y yo no la estoy pasando bien en mi casa. Esto me ayudó a sobrellevar todo. Creo que la vamos a volver a pasar bien, hay que transitar esto, bailé y aprendí. Me voy muy contenta", manifestó tras quedar eliminada del certamen.